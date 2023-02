Bauschutt und Müll im Wald

Von: Patrick Eickhoff

Im Wald lagern Materialien für Bushaltestellen.

Auf dem Bad Vilbeler Waldparkplatz unweit der Fertighausausstellung sieht es derzeit nicht gerade schön aus. Das liegt nicht am Regenwetter, dass für matschigen Untergrund sorgt. Sondern an einer ganz speziellen Baustelle. „Es ist unter aller Sau, was hier passiert“, sagt einer von zwei Bad Vilbelern, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen wollen.

„Hier wird Müll gelagert und Bauschutt abgetragen. Das kann ja nicht der Sinn eines Zwischenlagers sein.“

Teer, Sägespäne, Metallstangen. Alles fliegt herum. Die beiden Männer vermuten, dass Bauschutt aufgetragen wurde. „Die Baustelle ragt etwas in den Wald hinein. Dort muss man 20 bis 30 Zentimeter nach unten gehen. Das heißt, die ganze Baustelle liegt etwas höher.“ Und tatsächlich finden sich am Rande der Baustelle Teer, Steine und weitere Materialien im Wald. Doch woher kommt das Material? Wofür ist die Firma zuständig?

Die Antwort: Bushaltestellen. Diese werden derzeit im Stadtgebiet neu gestaltet. Dafür wurden die Arbeiten ausgeschrieben. Den Zuschlag hat die Concept Bau GK GmbH aus dem südhessischen Pfungstadt bekommen. Weil diese aber von weiter weg kommt und kein Lager in der Nähe hat, hat die Stadt ihr für die Zeit der Arbeiten an den Bushaltestellen die Möglichkeit eines Zwischenlagers gegeben. Wie es dort aussieht, gefällt jedoch auch den Verantwortlichen im Bad Vilbeler Rathaus ganz und gar nicht.

Pressesprecher Yannick Schwander teilt auf Anfrage mit: „Bezüglich des Lagerplatzes ist am 3. November mit dem Fachdienst Liegenschaft sowie dem Bauunternehmen eine Begehung - Zustandsfestellung - erfolgt.“ Bei dieser Begehung seien die einplanierten Mengen an Bauschutt mit Bildern und Höhen protokolliert worden. „Mit der Firma ist unmissverständlich kommuniziert, dass alle dort abgelagerten Materialien zu entfernen sind.“ Im Wald werden die Mängel sichtbar. Schilder mit verschiedenen Zahlen rund um die Baustelle stehen genau dort, wo die Verwaltung Dinge bemängelt hat. Das sind nicht gerade wenige. Doch was sagt die Pfungstädter Firma dazu? Nichts. Presseanfragen am Telefon und per E-Mail bleiben mehr als eine Woche lang unbeantwortet.

Die beiden Vilbeler, die regelmäßig im Wald unterwegs sind, berichten: „Getan hat sich wenig, außer dass am Anfang kein Zaun da war und jetzt schon.“ Ihnen ist aufgefallen, dass dort auch Müll gelagert wird, der nichts mit Bad Vilbel zu tun habe. „Dort sind Mülleimer aus Plastik, die es an unseren Bushaltestellen gar nicht gibt“, sagt einer. Nachfragen bei der Firma auch dazu bleiben leider wieder unbeantwortet.

Der Stadt reicht es jedenfalls auch. Schwander teilt mit: „Mit der Baufirma sind wir wie folgt verblieben: Nach dem Bau der drei noch ausstehenden Bushaltestellen (Anm. d. Red.: „Sportplatz Heilsberg“, „Kornsiedlung“ in Gronau und „Danziger Straße“) wird der Lagerplatz geräumt. Die darunter liegende Schicht mit Ablagerungen wird ausgekoffert und entsorgt.“

Teer, Späne und anderer Müll liegen herum. © Patrick Eickhoff