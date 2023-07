Badespaß wird teurer

Nach mehr als sechs Jahren steigen die Preise im Seedammbad

BAD HOMBURG - Das Badevergnügen im Seedammbad wird kostspieliger: Der Magistrat hat mehrheitlich eine Anpassung der Preisordnung beschlossen. Eine Tageskarte für Besucherinnen und Besucher im Alter ab 17 Jahren kostet künftig 8,50 Euro (bislang 7,50 Euro). Der ermäßigte Tarif für Kinder und Jugendliche (zwischen 5 und 16 Jahren) sowie für Schüler, Studenten, Auszubildende und schwerbehinderte Menschen liegt für eine Tageskarte bei 4,50 Euro (bislang 4 Euro).

Die neue Preisordnung tritt - vorbehaltlich der Zustimmung des Parlaments - zum 1. September in Kraft. Zuletzt waren die Preise im Seedammbad zum 1. Januar 2017 angepasst worden. „Seitdem hat sich viel getan“, sagt der zuständige Dezernent, Bürgermeister Dr. Oliver Jedynak. So seien die Verbraucherpreise in Deutschland zwischen 2017 und 2022 um rund 15,7 Punkte angestiegen. Zudem seien durch die Corona-Pandemie und die Energiekrise die Sach- und Personalkosten deutlich gestiegen. „Daher haben die Stadtwerke die Empfehlung abgegeben, eine Preisanpassung vorzunehmen“, so Jedynak weiter. Eine Steigerung der Erlöse sei nicht zuletzt auch wegen der im Bad anstehenden Reparaturen am Gebäude und den technischen Anlagen erforderlich. „In den kommenden Jahren werden wir erhebliche Finanzmittel für das Seedammbad benötigen“, erklärt der Bürgermeister.

Ein Vergleich der Eintrittspreise mit den umliegenden Schwimmbädern, welcher alle Zeitintervalle in Euro und Cent pro Minute in Leistung und Gegenleistung umrechnet, sei nahezu unmöglich. „Dennoch ist eine grobe Richtung in der allgemeinen Preisgestaltung erkennbar“, so Jedynak. „Das Seedammbad liegt mit seinen Leistungen im vorderen Feld und mit seinen Eintrittspreisen im Mittelfeld.“ Der Durchschnittserlös je Badegast betrug laut Bürgermeister im Jahr 2021 im Erlebnisbad 3,53 Euro (Vorjahr 3,92 Euro). Der Benchmark gemäß Altenburg Bäderreport liegt hier bei 4,50 bis 6 Euro je Badegast.

Kinder in einem Alter bis zu 5 Jahren haben im Seedammbad nach wie vor freien Eintritt. Die

Tageskarte für Inhaber des Bad-Homburg-Passes oder der Ehrenamtscard kostet künftig 4,50 Euro (4,00). Eine Sauna-Tageskarte wird sich von 13 auf 15 Euro erhöhen. Hobby-Schwimmer müssen sich neben höheren Preisen auch auf Einschränkungen im Seedammbad gefasst machen: Am kommenden Wochenende, 8. und 9. Juli, werden die Jugendmeisterschaften des Hessischen Schwimmverbandes im Seedammbad ausgetragen. Die Veranstaltung wird vom Schwimmclub ausgerichtet. Aus diesem Grund wird das 50-Meter-Sportbecken des Freibades zur Wettkampfstätte und steht somit dem öffentlichen Badebetrieb nicht zur Verfügung. Alle anderen Becken sind davon nicht betroffen. In der Zeit vom 10. Juli bis 1.September wird außerdem die Schwimmhalle (25-Meter-Sportbecken und Lehrschwimmbecken) wegen Wartungs- und Reparaturarbeiten geschlossen.

Das Erlebnisbad bleibt aber geöffnet. Zudem steht auch die Hallenbadumkleide weiter zur Verfügung. judo