„Bad Soden hilft“ braucht Hilfe

Die Flüchtlings-Anlaufstelle ist zu / Verein sucht Lagerplatz

BAd Soden - Die Tür ist verschlossen, die weißen Fadenvorhänge hinter den großen Fenstern im Erdgeschoss des Neuenhainer Bürgerhauses sind zugezogen und verdecken den Blick auf leergeräumte Regale, Kleiderständer sowie wenige Plastikkisten mit Kleidern. Lediglich ein weißer, an die Scheibe gehefteter Zettel, der auf Deutsch und Ukrainisch zum Singen im örtlichen Chor einlädt, erinnert daran, dass der Raum noch bis vor kurzem Anlaufstelle für zahlreiche Geflüchtete war, die sich dort mit gespendeten Kleidern und anderen Sachen eindecken konnten.

Auch als Begegnungsstätte sei der Laden wichtig gewesen, erzählt Doreen Zöllner vom Verein „Bad Soden hilft“, der sich im März 2022 gegründet hatte, nachdem auch in der Stadt viele vor dem schlimmen russischen Angriffskrieg Geflüchtete angekommen waren. Die Hilfsbereitschaft war groß, eine Bad Sodener Familie hatte spontan sogar zwei Mütter mit ihren Kindern aufgenommen, Freunde hatten sofort ihre Unterstützung angeboten.

Über eine Whatsapp-Gruppe war ein Netzwerk entstanden, in dem auf kurzem Weg Hilfe erfragt und angeboten werden konnte. Neben Möbeln und Kleidern hatten die Helfer Gänge zu Behörden organisiert, einen ersten Sprachunterricht geboten, sich dafür stark gemacht, dass es schnell Kita- und Schulplätze gibt. Einer schwangeren Ukrainerin hatten sie eine Begleitung in den Kreißsaal organisiert, damit sie bei der Geburt fern der Heimat nicht alleine sein musste.

Raum wird wieder für Restaurant benötigt

Um auch Geldspenden annehmen zu können, hatten sie schließlich den Verein gegründet. Ihre Hilfe, so haben sie beschlossen, soll auf Dauer angelegt sein und nicht nur ukrainischen, sondern auch anderen Geflüchteten und Menschen, denen es nicht gut geht, zukommen.

Schnell wird den Helfern klar, dass sie einen Lagerplatz für die vielen Spenden benötigen. Erste Station war im Februar 2022 eine Garage neben dem Medico-Palais, die die Stadt zur Verfügung stellt. Der Platz sei allerdings schon bald zu klein geworden, erinnert sich Doreen Zöllner. Und so freuten sie sich, als sie im April ins Erdgeschoss des Bürgerhauses umziehen konnten, in einen Raum, der normalerweise zum Restaurant des Hauses gehört, das im vergangenen Jahr allerdings nicht betrieben wurde.

Eine Übergangslösung, denn ein neuer Pächter für das Restaurant ist nun gefunden, erneut muss der Laden also umziehen. Und so sucht der Verein dringend neue Räume. 30 bis 50 Quadratmeter sollten es sein, berichtet Doreen Zöllner. Ein halbes Jahr würde erst einmal reichen, nicht zu teuer.

Bei aktuellen Gesprächen mit der Stadt sei auch ein Container angedacht worden. Dafür brauche der Verein aber einen Stellplatz. Die gespendeten Kleider habe das Team erst einmal der Caritas und anderen Flüchtlingsinitiativen zukommen lassen. Jetzt hoffen alle, dass es auch in Bad Soden bald weitergeht. Die 45 Vereinsmitglieder, davon elf aktive, haben sich vorgenommen, die wichtige Arbeit weiterzuführen.

Auch die Geflüchteten hatten sich immer sehr gefreut, sich im Laden zu treffen und mit den Helfern in Kontakt zu treten. Vor Weihnachten haben sie mal einen Glühweinausschank gehabt, erzählt Doreen Zöllner. Und so hofft sie sehr, dass sich bald jemand meldet, der einen Raum oder einen Stellplatz zur Verfügung stellen kann und sich per E-Mail an info@badsodenhilft.de bei den Vereinsmitgliedern meldet.