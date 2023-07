Azubis und Geflüchtete packen im Familienzentrum an

Teilen

Firma Rothenberger hat zwei Sozialprojekte im Jahr / Anlaufstelle in Stadt nun für alle geöffnet

kelkheim - Sechstausend Mitarbeiter hat die Rothenberger-Gruppe mit ihren Tochterfirmen weltweit, rund 1700 nur allein beim Hersteller für Rohrleitungswerkzeuge und rund 500 am Heimatstandort in der Möbelstadt. Da braucht es ausreichend Personal, um gewappnet zu sein. „Fachkräftemangel“ ist ein Stichwort, das auch Personalchefin Hildegard Eisen seit Jahren beschäftigt. Die Strategie des Konzerns: Möglichst viel Nachwuchs aus den eigenen Reihen gewinnen, um nicht am freien Markt bei großer Konkurrenz am Ende häufig leer auszugehen. So gibt es allein 20 Auszubildende am Standort Kelkheim - in fast allen Bereichen vom Büro über die Technik bis zur IT.

„Wir setzen voll und ganz auf die Ausbildung im Unternehmen“, betont Eisen, während sie drei Lehrlingen und einem technischen Ausbilder zufrieden bei einem besonderen Projekt zuschaut. Denn das Rothenberger-Team engagiert sich laut Ausbildungsplan zwei Mal im Jahr ehrenamtlich. So gibt es die soziale Woche, in der die jungen Kollegen in Seniorenheimen oder auch Behinderteneinrichtungen unterstützen. Und dann noch den eigenen „Help Day“, bei dem meist ein Projekt im Fokus steht. So packen sie im Familienzentrum an, das in der Stadtmitte Süd in kommunalen Räumen vom Verein „Miteinander leben in Kelkheim“ betrieben wird. Kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine öffneten die Stadt und der Verein ihre Türen für geflüchtete Menschen. Vormittags werden Kinder betreut, am Nachmittag laufen Deutschkurse. Ein Außengelände gibt es - nur fehlten bisher die Sitzgelegenheiten.

Da musste die Stadt nicht lange bei Rothenberger nachfragen, schon waren Paletten und Akkuschrauber besorgt. Und binnen weniger Stunden entsteht hier eine schicke Sitzecke, für die einige Ukrainer gerne mit anpacken. Die Rothenberger-Azubis Mika, Tim und Leon sowie Ausbilder Dominico finden die Aktion klasse und sind im Tatendrang kaum zu bremsen. Nun ist die Anlaufstelle an der Frankenallee für alle Geflüchteten geöffnet - nicht mehr speziell ein Ukraine-Projekt, betont Mafalda Pinto-Schneider, die diese Angebote mit etwa zwölf Helfern koordiniert. Die Betreuung für Kinder bis zum Eintritt in die Schule läuft weiter. Nachmittags ist der Deutschkurs an vier Tagen gut besucht. Freitags bietet eine Helferin die Vertiefung an. Zwei Mal im Monat kommen beim Stricktreff neben Flüchtlingen auch Deutsche zusammen.

Für Petra Bliedtner, Leiterin des Amtes für Jugend und Integration, zeigt dieses Projekt, „dass wir Hand in Hand arbeiten“. Letztlich komme es ja „den Menschen zu Gute“. Die Stadt hat noch Sonnenschirme für das Außengelände spendiert. Von Rothenberger kommen für die Sitzecke zur Firma passend dann die roten Kissen. Heute sei der „Tag der Flüchtlinge“, findet Annkatrin Helberg-Lubinski die Maßnahme absolut passend. Die Vorsitzende des Vereins „Miteinander leben in Kelkheim“ und ihre Stellvertreterin Monika Berkenfeld sind allen Beteiligten „sehr dankbar“ für die Hilfe. wein