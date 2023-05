Auto brennt auf der A 5

Zwei 19-Jährige - der Fahrer aus Wölfersheim und die Beifahrerin aus Hungen - sind in der Nacht auf Sonntag bei einem Autobrand auf der A 5 zwischen Raststätte Wetterau West und Abfahrt Friedberg leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte es sich um einen Alleinunfall gehandelt, der Sachschaden liege bei 10 000 Euro. Um 1.37 Uhr wurden die Feuerwehren aus der Bad Nauheimer Kernstadt und aus Nieder-Mörlen alarmiert.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle befand sich der Wagen bereits im Vollbrand. Die Insassen hatten sich selbst in Sicherheit gebracht. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Fahrzeug. Laut Feuerwehr war das Auto aufgrund eines Reifenplatzers gegen die Beton-Leitplanke geprallt und in Brand geraten. Insgesamt waren zeitweise 15 Feuerwehr-Aktive mit drei Tanklöschfahrzeugen vor Ort. Auch zwei Rettungswagen und die Polizei befanden sich an der Einsatzstelle. Wegen der Arbeiten war nur die linke Spur in Richtung Süden befahrbar. Gegen 4 Uhr war der Einsatz beendet. agl