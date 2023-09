Auszeit für die Schlosskirche

Teilen

Die Schlosskirche wird seit 34 Jahren als Konzertsaal genutzt. Das hat vor allem an den Holz-Gesimsen Spuren hinterlassen. hillebrecht © ahi

Wegen Renovierung müssen Konzerte umziehen / Auch kein Fugato 2024

BAD HOMBURG - Eine gewisse Patina gehört in der Schlosskirche dazu. Das säkularisierte Gotteshaus ist heute ein wichtiger kultureller Veranstaltungsort. Doch die intensive Nutzung als Konzertsaal hat Spuren hinterlassen. Inzwischen ist es vier Jahrzehnte her, seitdem die Schlosskirche, angestoßen durch eine Initiative geschichtsbewusster Bürger, nach längerem Leerstand komplett rekonstruiert wurde. Im kommenden Jahr steht eine Renovierung an, die auch Folgen fürs Kulturleben der Stadt haben wird. Susanne Erbel tritt näher an die Holzverkleidung im vorderen Teil der Kirche heran. „In der Oberfläche sind Risse“, erklärt die Mitarbeiterin für Bauangelegenheiten und Denkmalpflege bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Hessen (SG). Weil es sich um einen historischen Anstrich handelt, werden die Restauratoren die Holz-Gesimse nur neu grundieren und mit Farbe betupfen. Ausgebessert wird nur bis in etwa drei Metern Höhe. Auch der Putz weist so manche Fehlstellen auf. Die Stützen der Emporen haben ebenfalls gelitten. Die Kanten sind abgestoßen und dunkel.

Sanierung verschlingt eine Viertelmillion

Eine weitere Baustelle ist die Heizung. Sie ist mit der Anlage im Schloss verbunden und kann nicht extra heruntergeregelt werden. Deshalb wurde die Kirche in früheren Jahren einfach ständig mit geheizt. Doch jetzt, in Klima- und Energiekrise und in Zeiten klammer Kassen, will man an diesem Zustand etwas ändern und im Zuge der Renovierung eine neue Heizungsregelung für die Schlosskirche einbauen.

Im Januar 2024 sollen die Arbeiten beginnen, sagt Erbel. Wenn das Bauliche fertig ist - das soll im Juli kommenden Jahres so weit sein -, wird noch die Barock-Orgel angegangen. Nicht nur gebe es auch dort Abstoßungen am Blattgold, erklärt Karl Heinz Krug, Vorsitzender des Kuratoriums Bad Homburger Schloss - jener Initiative, die sich vor 41 Jahren gebildet hatte, um die Kirche der Bürgerschaft wieder zugänglich zu machen. Vor allem aber sei nach 30 Jahren eine umfassende Inspektion der Pfeifen von Bad Homburgs ältester Orgel nötig,

„Voriges Jahr hatten wir Jubiläum“, sagt Krug. 1989 ist die Schlosskirche in Betrieb genommen worden. Das Kuratorium sei auf die SG zugegangen mit dem Vorschlag einer „kompletten Überholung“ der Kirche. Beide Institutionen teilen sich die Kraftanstrengung: Die SG übernimmt das Bauliche, das Kuratorium kümmert sich um die Orgel. Das 1797 von Johann Conrad Bürgy erbaute, 1989 rekonstruierte Instrument wird komplett auseinandergebaut, gereinigt und wieder zusammengesetzt. Im November 2024 wollen Kuratorium und SG mit allem fertig sein. 250 000 Euro haben sie für das gesamte Projekt veranschlagt. Allein 130 000 Euro werde die Orgelsanierung kosten. Einen substanziellen Anteil dieser Kosten trägt die SG. Dennoch sei das Mammutprojekt auch auf Spenden angewiesen, 70 000 Euro an Spenden gingen schon ein.

Die Auszeit der Schlosskirche hat weitreichende Auswirkungen: Im September 2024 hätte eigentlich wieder das Orgel-Festival Fugato stattgefunden - wegen der Renovierung wird es ausfallen.