Ausgebeutet auf der Autobahn

Von: Pitt von Bebenburg

An der Raststätte Gräfenhausen in Südhessen streikten bereits im Juli Lkw-Fahrer für ausstehende Löhne. Inzwischen sind sie erneut im Ausstand. © Andreas Arnold/dpa (Archivbild)

Der Usbeke Nozim Mamajonov gehört zu den streikenden Lastwagenfahrern in Gräfenhausen

Früher war Nozim Mamajonov Bauer. Gelegentlich fuhr er auch Lastwagen in seinem Heimatland Usbekistan. Dann erzählte ihm ein Freund, dass man viel besser verdienen könne, wenn man Waren quer durch Europa fahre. Also begann Mamajonov vor zwei Jahren damit, in die unbekannte Welt Westeuropas zu fahren.

Jetzt steht er an der südhessischen Autobahnraststätte Gräfenhausen und streikt gemeinsam mit anderen Fahrern des polnischen Logistikunternehmers Lukasz Mazur. Schon seit vier Wochen. Die rund 100 Männer fordern fast 550 000 Euro an ausstehenden Löhnen. Mit Unterstützung der Gewerkschaften wollen sie erreichen, was im April rund 60 Fahrer durchgesetzt hätten: Zahlungen von Mazur oder von den Unternehmen, die Mazur beauftragt haben.

Nozim Mamajonov, inzwischen 54 Jahre alt, saß in den vergangenen Monaten am Steuer eines langen Lastwagens mit der blauen Plane einer Mazur-Firma. Mal hatte er Metallteile geladen, mal Baumaterial, mal Energydrinks.

Aber Mazur zahle ihm nicht den Lohn, beklagt Mamajonov. Unter Vorwänden habe der Unternehmer die Vergütung in den ersten beiden Monaten jeweils um die Hälfte gekürzt. Dann sei kein Gehalt mehr gekommen, nur einmal eine Zahlung von 1100 Zloty, also rund 250 Euro. Der Fahrer hat ausgerechnet, was ihm noch zustehen würde: genau 11 818 Euro.

Erschöpfte Gesichter

Die Protestierenden wirken erschöpft, auch Nozim Mamajonov unter seiner schwarzen Kappe. Zugleich zeigen sie sich kämpferisch. Die Gruppe, zu der auch Männer aus Kasachstan, Kirgistan, Georgien und anderen osteuropäischen Ländern gehören, will die Raststätte erst räumen, wenn alle das ihnen zustehende Geld erhalten haben.

Viele haben ihre Familien seit Monaten nicht mehr gesehen. Mamajonov war zuletzt im Januar zu Hause. Der Usbeke hat vier erwachsene Kinder und eine Enkelin von dreieinhalb Jahren. Als er über das Mädchen erzählt, huscht zum ersten Mal ein Lächeln über das Gesicht des zurückhaltenden Mannes. So bald wie möglich möchte er sie wiedersehen – wenn sein Arbeitgeber endlich gezahlt hat.

Oder das Unternehmen, das hinter der Lieferung steht. Die Gruppe der Streikenden hat aufgelistet, wer zu ihren Auftraggebern zählt – darunter Red Bull, Audi, Porsche und Ikea. Schon während einer ersten Streikwelle im April hatte die FR etliche dieser Firmen angefragt. Sie beteuerten, sie seien keine Auftraggeber der Mazur-Firmen. So teilte Ikea damals mit, die Gruppe führe „keine Transporte für uns beziehungsweise Ikea Supply Chain Operations“ durch. Bei DHL lautete die Auskunft: „Nach aktuellem Kenntnisstand hat die Deutsche Post DHL Group keine vertraglichen Beziehungen zu den betreffenden Unternehmen.“

Am Wochenende bekräftigte ein DHL-Sprecher: „Nach wie vor besteht keine direkte vertragliche Beziehung zur Mazur-Gruppe und wir haben das Unternehmen im April nach Bekanntwerden der Vorwürfe umgehend konzernweit auf eine Sperrliste gesetzt, um auch zukünftig eine Beauftragung auszuschließen.“

Der DHL-Sprecher konnte aber nachvollziehen, warum die Fahrer die Firma erneut anprangern. Ein beauftragtes Transportunternehmen habe „entgegen unseres Supplier Code of Conducts und entgegen vertraglich gesicherter Vereinbarungen“ Ware mehrerer Spediteure zusammengefasst. Dieses Transportunternehmen sei „umgehend für weitere Transportaufträge gesperrt“ worden. Der Vorgang werde gründlich intern untersucht und aufgearbeitet.