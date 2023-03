Ausbildungswoche für Jugendleitercard

Wetterau. Die Fachstelle Jugendarbeit veranstaltet vom 31. März bis 6. April die Juleica-Ausbildungswoche. Das Seminar (40 Stunden) findet in der Bildungsstätte Sportjugend Wetzlar statt und ist vom Hessischen Sozialministerium als Bildungsurlaub anerkannt. Wer Jugendleiterin und Jugendleiter werden will, meldet sich an per E-Mail an die Adresse jugendarbeit@wetteraukreis.

de, heißt es abschließend. red