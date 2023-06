Aus Paten wurden Partner

Die Marienbader Siedlung, die 1954/55 im Bereich der Steinkaut entstand, erhielt in der Bauphase den Segen des Abts des Stiftes Tepl. Archiv © Stdatarchiv

Vor 70 Jahren schloss die Stadt einen besonderen Bund mit den Marienbadern

BAD HOMBURG - Im Jahr 1953 knirschte es in der noch jungen Bundesrepublik und in der Kurstadt. Die Kriegsschäden waren noch lange nicht beseitigt, im Februar schwoll der Strom der Flüchtlinge aus der „Ostzone“ derart an, dass das Land Hessen den Notstand verkündete. In Bad Homburg wurde das ehemalige Hotel Minerva, - dort steht heute die Wicker-Klinik - zur Unterkunft, die sich schnell mit rund 200 Flüchtlingen füllte. Während im Juni in der DDR beim Volksaufstand sowjetische Panzer auffuhren, brauchte es in Bad Homburg ein Wohnbauprogramm, um die stetig nachkommenden Flüchtlinge unterzubringen.

Inmitten dieser turbulenten Zeit übernahm Bad Homburg die Patenschaft für den sudetendeutschen Kurort Marienbad, der nach Ende des Zweiten Weltkriegs wieder tschechoslowakisch wurde. 1946 waren mehr als 26 500 Menschen aus der Region Marienbad nach Deutschland zwangsausgesiedelt, 823 von ihnen kamen nach Bad Homburg. Zur Einordnung: 1939 zählte der Kreis Marienberg rund 31 000 Einwohner, die Stadt 7700. Bad Homburg mit Kirdorf und Gonzenheim lag 1939 bei rund 18 500 Einwohnern. In der Kurstadt stieg die Bevölkerung alleine während des Jahres 1945 von 22 600 auf 26 300. 1953 waren es dann schon rund 31 000 - davon 4883 Heimatvertriebene und 2896 Evakuierte.

Dass die Stadtverordneten im Mai 1953 der Patenschaft zustimmten, war unter anderem dem damaligen Oberbürgermeister Karl Horn zu verdanken, an den sich Dr. Otto Manner, letzter deutscher Bürgermeister von Marienbad, mit Bitte um Unterstützung gewandt hatte.

Horn trieb das Projekt voran. Eine Städtepartnerschaft nach heutigem Verständnis war damals nicht möglich, zudem galt es zunächst, das Vermächtnis Marienbads zu sichern und den Marienbadern in der Fremde Raum zu geben, ihre Kultur und Tradition zu pflegen. So ist auf der Patenschaftsurkunde denn auch als Motto zu lesen: „Was man nicht aufgibt, hat man nie verloren.“ Dies sollte, so betonte man später, nicht revisionistisch verstanden, sondern mit Bezug auf die Kultur gelesen werden.

Die Stadt verpflichtete sich unter anderem, ein jährliches Marienbader Heimattreffen in die Wege zu leiten. Auch sollte im „Heimatmuseum eine Marienbader Stube“ eingerichtet werden - der Beginn der Marienbader Sammlung. Beim Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa ist dazu zu lesen: „Zunächst gelangten Objekte mit hohem Erinnerungswert in die Sammlung. Sie kamen überwiegend als Schenkungen, wurden aber später durch (Dauer-)Leihgaben und Ankäufe ergänzt.“ Bis 2012 war die Sammlung in Auszügen im Gotischen Haus zu sehen, heute befindet sie sich im Heimatmuseum Gonzenheim.

REMINISZENZEN Der zu Gonzenheim gehörende Platz zwischen Bahnhof und Autobahn-Zubringer wurde in Marienbader Platz umbenannt. Dort steht auch ein Gedenkstein, mit dem die Marienbader Bad Homburg für das Engagement dankten. Wie intensiv die Verbindung war, zeigt sich an der 1954 gestifteten Ehrenplakette der Stadt Bad Homburg. Umrahmt vom Spruch „In der Not der Zeiten Tor und Herzen weiten“ standen die Wappen von Bad Homburg und Marienbad ursprünglich gleichberechtigt nebeneinander . hko

Nicht ohne Grund, denn vor allem dieser Stadtteil wurde durch die Sudetendeutschen am meisten geprägt. Einer Idee des ersten Heimattreffens folgend, das im September 1953 abgehalten wurde, entstand ab 1954 an der neu angelegten Stift-Tepl-Straße - das Stift gilt als Keimzelle Marienbads und des dortigen Kurbetriebs - im Bereich der Steinkaut die „Marienbader Siedlung“, wobei die Stadt das Bauland bereitstellte. Friedrich Hofmann schreibt in seinem Buch „Lebendiges Bad Homburg“, dass die begonnene Siedlung beim zweiten Heimattreffen 1954 geweiht wurde, und beim dritten Heimattreffen 1955 waren die ersten Siedler gerade einzogen.

Die Menschen fanden im Taunus eine neue, zweite Heimat, die beiden Städte Bad Homburg und Mariánské Lázne blieben durch den Eisernen Vorhang getrennt. Erst Oberbürgermeister Wolfgang Assmann (CDU) konnte den Kontakt nach der Wende vorantreiben, so dass im August 1991 aus der Patenschaft für Marienbad eine Partnerschaft mit Marienbad wurde.

„Nun konnten die Beziehungen beider Städte intensiviert werden“, freut sich Peter Braun, Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins (ISPV). „Jedes Jahr besuchen uns rund 40 Schüler des Marienbader Gymnasiums“, jeden Mai nimmt eine Delegation aus Bad Homburg an der Eröffnung der Kursaison in Marienbad teil. „Und der ISPV veranstaltet zudem alle zwei Jahre eine Bürgerreise zur Saisoneröffnung nach Marienbad“, so Braun, der auch an eine weitere Folge des Zuzugs in den 1950er Jahren erinnert. „Prägend war auch die Errichtung der Kirche Heilig Kreuz aufgrund der überwiegend katholischen Sudetendeutschen.“

Zwar habe sich die 1949 gegründete „Egerländer Gmoi“ 2020 aufgelöst, es gebe jedoch, weiß Braun, noch immer einen kleinen Stammtisch von in Marienbad Geborenen.