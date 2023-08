Aus der Schublade in die Welt

Teilen

Museumsleiterin Ursula Grzechca-Mohr sichtet im Horex-Museum eine Lade mit Grafiken. ahi © ahi

Museums-Crew hat 4700 Grafiken per Scan für die Zukunft gesichert

BAD HOMBURG - Die Zukunft ist digital, das gilt auch oder besonders für Museen. Denn nur wenn Kunstwerke online überall auf der Welt gesichtet werden können, ist es Wissenschaftlern möglich, sie in einen Zusammenhang zu stellen. Einen großen Schritt in diese Zukunft haben die vier Beschäftigten des Städtischen Historischen Museums in den vergangenen Wochen getan: Sie haben 4700 der insgesamt rund 20 000 Grafiken aus der eigenen Sammlung eingescannt, darunter auch noch nicht erfasste, die durch den Umzug vom Gotischen Haus ins Zwischenlager Horex-Museum ins Blickfeld geraten waren.

Zwar ist es suboptimal, dass das Schaudepot im Horex-Museum, wo die wichtigsten Kunstwerke in städtischem Besitz komprimiert ausgestellt sind, aus Personalmangel derzeit nur auf Anfrage öffnet. „Andererseits hatten wir deshalb Zeit für die Scan-Aktion“, sagt Museumsleiterin Dr. Ursula Grzechca-Mohr. Der Bad Homburger Stephan Welp hatte der Stadt dafür ein spezielles Gerät zur Verfügung gestellt, mit dem die empfindlichen historischen Blätter kontaktlos und ohne UV-Licht erfasst werden konnten.

Gemälde auf Speisekarten

Große Museumshäuser, etwa das Frankfurter Städel, haben solche Scan-Aktionen über Jahre durchgeführt. Von jedem Blatt wurde ein Foto gemacht und dieses mit Daten und Kurzbeschreibung in einer speziellen Museumssoftware eingetragen - manche Objekte wurden überhaupt erstmals inventarisiert.

BAUSTELLE GOTISCHES HAUS Die Sanierung des Gotischen Hauses schreitet voran. Inzwischen sind die Fenster eingebaut, so dass der Innenausbau weitergehen kann. Als Erstes soll im Mai 2024 das Café fertig werden. Dann sollen sich Besucher auch die noch leeren Räume und eine erste Skulpturenschau mit zeitgenössischen Werken von Rainer Hunold ansehen können. Nach etwa einem halben Jahr dürfte die Baufeuchte aus den Wänden entwichen sein. Dann können die rund 40 000 Objekte zurück ins Gotische Haus gebracht werden. Auch das Außengelände muss nach den Bohrungen für die Erdwärme neu gestaltet werden - den Winter über wurden neben dem Museum 14 Bohrlöcher für Erdsonden jeweils 150 Meter tief ins Erdreich gebohrt. Die Sanierung, an der kein Weg vorbeiführte, kostet die Stadt an die 10 Millionen Euro. ahi

Dabei sind einige Besonderheiten aufgetaucht. Etwa die bemalten Speisekarten von Edmund Gogel (1840-1901). Der Sohn einer begüterten Frankfurter Handelsfamilie hat offenbar viel im Hotel „Goldener Adler“ gespeist - in legendären Gründungszeiten der Kur stand es an der Ecke Louisenstraße/Schwedenpfad, wo jetzt die Deutsche-Bank-Filiale ist - und dabei Szenen des damaligen Lebens in Homburg in farbigen Zeichnungen festgehalten. Auf einer Speisekarte im DIN-A5-Format wurde den Hotelgästen in schnörkliger Schrift auf der „Speisen-Ordnung“ mitgeteilt, dass am 31. August 1895 Hammelschlegel, Gänsebraten und als Nachtisch „Charlotte Russes“ serviert werden. Die Rückseite nutzte Gogel wenig später für eine Neujahrskarte: Das alte Jahr wird auf einem Homburger Karren, von einem Hund gezogen, zu Grabe getragen.

Ein anderes Motiv ist ein „Lawn-Tennis“-Match im Kurpark - das wohl weniger rasant abging als die Spiele beim WTA-Turnier, denn die Spielerinnen trugen lange Röcke und ausladende Hüte. Zwei Stapel bemalter Speisekarten sind erhalten - „insgesamt etwa 1000 Grafiken“, schätzt Grzechca-Mohr. Ein wertvolles Exponat ist auch der Marienbader Chronikband, eine genaue Entstehungsgeschichte der tschechischen Partnerstadt, der 1786 begonnen wurde.

Und eine Themenwelt, die eine künftige Ausstellung ergeben könnte, entspannt sich rund um eine Skizze, die Baumeister Louis Jacobi (1836-1910) angefertigt hat. Der Saalburg-Erbauer reiste Ende des 19. Jahrhunderts nach Pompeij, um dort bei den Ausgrabungen zu helfen und antike Architektur zu studieren - Fotos gab es davon ja noch nicht so viele. Nach seiner Rückkehr gab Jacobi seiner Vorstellung Ausdruck, wie die ehemalige römische Villa Rustica ausgesehen haben könnte, deren Reste Archäologen 2001 bei Ober-Erlenbach ausgegraben haben. Dort wurde auch Keramik von Gebrauchsgeschirr aus der Antike, auch Terra Sigillata, aufgelesen. „Wir dachten immer, die Skizze sei eine Kopie“, so die Museumsleiterin - doch sie ist wohl echt. Weitere Grafiken aus Jacobis Zeit mit Tempeln und Säulen, die den Baumeister wohl inspiriert haben, stammen vermutlich aus seiner Sammlung. Jacobis eigenhändiges Aquarell „Erechteion“ habe die Stadt 2014 dazu angekauft.

Wer Werke im Schaudepot im Horex-Museum besichtigen möchte, kann auf Anfrage hinein. Die Museumsleiterin führt zu einer vereinbarten Zeit durch Themengebiete der Stadtgeschichte. Hierzu können sich Gruppen oder Einzelpersonen anmelden unter (06172) 100-4133 oder per E-Mail an museum@bad-homburg.de wenden. Es wird nur der Eintrittspreis fällig. Das werde gut genutzt, berichtet Grzechca-Mohr. „Viele wollen auch noch etwas über die Motorräder wissen.“ Das kleine Museum in der Horex-Straße war ursprünglich als Motorradmuseum gebaut worden und trägt den Namen der ehemaligen Homburger Motorrad-Schmiede.