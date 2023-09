Kanzler Scholz erleidet Sportunfall: „Geht ihm nicht so gut“ - Termin in Hessen abgesagt

Besuch in Heringen geplant

Der Besuch von Olaf Scholz in Heringen am Sonntag, 3. September, fällt aus. Der Bundeskanzler hatte einen Sportunfall.

Heringen – Bundeskanzler Olaf Scholz wollte mit seinem Besuch in Heringen (Kreis Hersfeld-Rotenburg) die inzwischen 25-jährige Tätigkeit seines Parteifreundes Michael Roth als Abgeordneter im Deutschen Bundestag würdigen. Roth hatte den Bundeskanzler in seine Heimatstadt eingeladen, wo der SPD-Politiker als junger Mann einst seine ersten Schritte in der Kommunalpolitik wagte.

Olaf Scholz erleidet Sportunfall – Besuch in Heringen kurzfristig abgesagt

Im Rahmen eines Bürgerdialogs wollte sich der Bundeskanzler am Sonntag, 3. September, ab 12.30 Uhr im Heringer Martin-Luther-Haus den Fragen von Roth und seinen Gästen stellen. Rund 130 Gäste hatten sich angemeldet, um mit dem Bundeskanzler zu diskutieren.

„Der Bundeskanzler hatte am Samstag einen Sportunfall, es geht ihm nicht so gut, und leider, leider müssen alle Veranstaltungen abgesagt werden, auch sein Besuch in Heringen“, teilt Michael Roth mit. Die Veranstaltung soll so schnell wie möglich nachgeholt werden, sagt Roth.

Scholz sei beim Joggen gestürzt und habe sich Prellungen im Gesicht zugezogen, teilte eine Sprecherin der Bundesregierung am Samstag auf Anfrage mit. Seine Termine in der kommenden Woche seien davon nicht tangiert. (Kai A. Struthoff)

Vor Kurzem machten SPD-Parteichefin Saskia Esken und Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) in Bad Hersfeld Station im Wahlkampf.

