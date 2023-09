Auf zwei Rädern zum Klein Matterhorn

Teilen

Auf dem Weg mit dem Mountainbike zum Klein Matterhorn hatte Christian Löhr immer das weltbekannte Matterhorn im Blick. privat © tz

Extremsportler Christian Löhr erklimmt 3883 Meter - mit seinem Mountainbike

Hochtaunus - Berge haben die Menschen seit jeher fasziniert und so sportliche Höchstleistungen hervorgebracht. Der Feldberg im Taunus mit seinen 881 Höhenmetern gilt als Mekka für Wanderer und Radfahrer. Der höchste Gipfel im Taunus wird von dem des Klein Matterhorns (3883 Meter) um volle drei Kilometer überragt. Und auf genau diese Höhe hat sich nun der Extremsportler Christian Löhr hochgearbeitet - mit dem Rad. „Wer sein Rad liebt, der schiebt“ - so lautet eine alte Redewendung, die in Zeiten der E-Bikes heute freilich keinerlei Bedeutung mehr hat. Christian Löhr hat sein Rad auf den Extrem-Passagen auch nicht mehr nur durch Eis und Schnee geschoben, sondern geschultert.

Dahin, wo noch keiner war

G leich nachdem er im vergangenen Jahr von seiner ersten Matterhorn-Exkursion auf oder mit zwei Rädern in den Taunus zurückgekehrt war, hatte er sich neue Ziele gesetzt. Als er im Vorjahr an der Schutzhütte Rifugio Guide del Cervino auf 3480 Metern umgekehrt war, hatte er die Spitze vom Klein Matterhorn bereits in Sichtweite. „Also war das neue Ziel gesetzt, ich wollte nun an der 4000er-Marke kitzeln, mich und mein Bike dahin bringen, wo sonst so noch keiner war“, berichtet Löhr und hat ein Leuchten in den Augen. Die Planungen für die Expedition samt Ausrüstung mussten auf die neue Höhenmarke ausgerichtet sein. Zwei Paar Schuhe und Kleidung mussten mit. Dazu auch Ersatzteile, Werkzeug und Zubehör. Im Wallis angekommen, wärmte er sich erst in der Region rund um das Gornergrat auf.

„Von dieser anderen Bergflanke hatte ich freien Blick auf die eigentliche Route. So konnte ich mental und körperlich ankommen“, berichtet Löhr. „Der Start in Zermatt begann mit klarem Himmel. Es ging hinauf zum Schwarzsee, wo ich übernachtet hatte in der Hütte - meiner Basisstation für den nächsten Tag. Das Matterhorn war allgegenwärtig und immer im Sichtfeld.“ Der Gipfeltag mit Rad begann um 6 Uhr auf dem dort beginnenden Gletscherpfad hoch auf den Theodulgletscher. Früh am Morgen war dieser gut zugefroren, was die Sache nach seinen Worten „nicht einfacher machte“. Nur wenige Alpinisten folgten ihm an diesem Tag - zu Fuß. Droben auf der Schutzhütte Rifugio Guide del Cervino auf 3480 Metern Höhe machte sich Christian Löhr dann ernste Gedanken, ob das alles eine so gute Idee war. Vor allem im Angesicht der Bergsteiger, die dort ihre Nagelschuhe auspackten und sich auf den Aufstieg vorbereiteten.

Doch dann der entscheidende Ruck - weit war es nicht mehr, der folgende Weg im Fels zum Gipfel-Plateau des Klein Matterhorns auf 3883 Metern sollte für ihn so richtig lang werden. „Viele Bergsteiger machten sogar freiwillig die Gasse frei. Einige applaudierten, was mir die Tränen in die Augen trieb. Aber ich habe das Plateau tatsächlich erreicht. Der Aufenthalt war nur sehr kurz, aber fünf Minuten war ich auf dem Matterhorn.“ Der Fokus lag dann auf der Abfahrt. Aufs Neue musste er sich mental sammeln und fokussieren. Vor ihm lag eine Abfahrt über 2500 Höhenmeter am Stück. Ein nie dagewesenes Erlebnis. Durch den Schnee gings zurück zum Cervino, über den Gletscher, an den Eishöhlen vorbei und über Fels und Geröll bis hin ins Tal, wo alles begann. „Mein Bike, gezüchtet und gebaut für solche Momente“, bilanziert Löhr. „Es hat alle seine Aufgaben erfüllt - ein echtes Rad für Extremes. Abends in Zermatt angekommen, war ich erfüllt von einem unglaublichen Gefühl.“