Auf legalen Pfaden downhill

Täglich treffen an der Hohemark Mountainbiker und Downhill-Fahrer ein, die oft querfeldein vom Feldberg kommend durch den Wald talwärts fahren. Pieren © map

Mountainbike-Verein präsentiert Konzept für Strecken / 30 wilde Trails im Wald

HOCHTAUNUS - Für Extremsportler auf zwei Rädern ist es der ultimative Kick: Vom Gipfel des Großen Feldbergs aus manövrieren Radler ihr High-Tech-Rad über meist illegale Pisten querfeldein durchs Unterholz. Durch die Spezialisierung innerhalb der Radsportwelt und die Weiterentwicklung der Radtechnik hat sich die Szene nochmals geweitet hin zu Enduro- und Downhill-Fahrern.

„Die Corona-Zeit hat viele Menschen neu motiviert, an der frischen Luft eine Individualsportart auszuüben. Zuletzt waren so viele Mountainbiker wie nie im Taunus unterwegs“, so der Vorsitzende des Mountainbike-Vereins „Wheels over Frankfurt“ (WoF), Ludwig Ehlert.

Die Entwicklung hat den Vorstand des 240 Mitglieder zählenden Vereins veranlasst, dem „Naturpark Taunus“ sowie „Hessen Forst“ ein neues Zukunftskonzept namens „Trail-Center Taunus“ vorzustellen. Grundüberlegung: Einige bestehende Trails sollen legalisiert und als Abfahrten geplant werden. Naturpark-Parkplätze könnten als Start und Endpunkt für Touren genutzt werden.

Konzeptionell verbunden sind diese über die großen Forstwege wie auch über Straßen - zum Weitertransport der Fahrräder auf Auto-Radständern sowie über Shuttle-Busse. Gedanklich kann man sich so eine Hauptachse vom Winterstein über die Saalburg zum Feldberg entlang des Taunus-Hauptkamms vorstellen, von wo aus etwa zehn Pisten im Wald talwärts führen.

„So wird es möglich, einen ganzen Tag lang im Taunus auf verschiedenen Strecken Mountainbike zu fahren“, so Ehlert. „Wenn bestehende Wanderparkplätze als offizielle Startpunkte ausgewiesen werden, wird der Druck von stark frequentierten Stationen wie der Hohemark genommen.“ Als Diskussionsgrundlage könne das Konzept auch dem darbenden Tourismus im Taunus neue Impulse geben.

Wegen der Zunahme illegaler Pisten und der daraus resultierenden Konflikte verschiedener Interessensgruppen im Wald wurde vor zehn Jahren der „Runde Tisch Wald“ ins Leben gerufen. Ergebnis: Mit dem von WoF-Mountainbikern konzipierten und 2015 eröffneten Bikepark und den dortigen zwei Downhill-Pisten am Feldberg-Nordhang sollte das Herabrasen kanalisiert werden. Zudem hatten Mitglieder des „Mountainbike Club Gravity Pilots“ (Wiesbaden) den Flow-Trail zwischen Windeck über den Fuchstanz zur Hohemark für Mountainbiker angelegt.

Doch die Szene expandierte weiter sprunghaft. Mittlerweile gibt es etwa 30 illegale Pisten im Wald. „Die Frequenz auf den querfeldein führenden Trails hat deutlich zugenommen“, berichtet Sebastian Gräf, Leiter des Forstamtes Königstein. Mit der Bike-Szene will er im Gespräch bleiben. „Hessen Forst“ habe Handydaten ausgewertet, um die Hotspots im Bundesland für Radfahrer zu bestimmen. „In Hessen ist einzig die Feldberg-Region dunkelrot markiert“, so Gräf. „Wir haben hier die höchste Dichte an Radfahrern im Wald in ganz Hessen.“

„Gut 90 bis 95 Prozent aller Radler fahren auf befestigten Hauptwegen im Wald sowie auf Straßen, um aufs Plateau zu kommen und wieder runter. Nur wenige fahren querfeldein. Dennoch ist die Zahl derer deutlich angestiegen.“ Einhergehend mit dem Fahrrad-Boom gebe es eine Zunahme der illegalen Downhill-Pisten auch am Wintersteinkamm zwischen Wetterau und Wehrheim. „Wir verzeichnen zunehmend illegale Pisten über den Limes“, sagt Weilrods Vize- Forstamtsleiter Thomas Götz.

Bedingt durch den Trend bei den schweren E-Mountainbikes, seien die Schäden an Boden, Unterholz, Flora und Fauna beachtlich. Zu einem echten Problem haben sich die nächtlichen Querfeldein-Abfahrten mit LED-Beleuchtung entwickelt, wodurch die Tierwelt massiv gestört wird, sagt Forstmann Gräf.

Ab und zu beschäftigt sich auch die Justiz mit den illegalen Trails durch den Wald. So wurden im Bad Homburger Amtsgericht drei junge Männer wegen Sachbeschädigung angeklagt, weil sie sich nachts mit Spitzhacke und Schaufel in den Wald bei Oberursel geschlichen und dort eine Mountainbike-Strecke angelegt hatten. Der zuständige Jugendrichter stellte die Strafverfahren vergangene Woche ein. Die Männer hätten sich geständig gezeigt und müssten als Auflage jeweils 200 Euro an die Stadt Oberursel zahlen, berichtet er.