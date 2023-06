Auf der Suche nach der Tradition

Von: Annette Schlegl

Teilen

Beim Hessentag in Pfungstadt ist vieles modern – aber dennoch findet man typisch Hessisches

Party und Attraktionen werden beim Hessentag in Pfungstadt groß geschrieben. Aber wo bleibt die Tradition? Wer genau hinsieht, findet noch traditionell Hessisches - wenn auch mittlerweile moderne und hippe Erlebnisse bei weitem die Oberhand haben.

Eines vorweg: Wer Handkäs sucht, wird keinen finden. Das typisch hessische Gericht hat es nicht nach Pfungstadt geschafft. Der Äppler dagegen schon – und wird auch sauergespritzt gut nachgefragt.

Die Landfrauen, die am Montag aus ganz Hessen im großen Festzelt beim Landesfest zusammengekommen sind, müssten doch die Tradition hochhalten, denkt man sich. Bunte Poloshirts überall, aber wo sind die Trachten? Das sei genauso ein Klischee wie die Frage eines gerade vorbeilaufenden Mannes, wo denn bei den Landfrauen der Kaffee und der Kuchen zu finden sei, empört sich eine kleine Gruppe Frauen. Tradition habe bei ihnen nichts mit Tracht zu tun, erklären sie. Früher hätten die Frauen Arbeitstracht getragen und seien damit zum Rübenhacken aufs Feld gegangen, bis um 17 Uhr die Kirchenglocken das Arbeitsende einläuteten. „Ich gehe auch heute noch zum Rübenhacken“, sagt eine Frau. „Aber mit Sonnenbrille und kurzer Hose.“ Und eine andere ergänzt: „Wir leben auf dem Land und nicht hinter dem Mond“.

Es gelte, mit der Zeit zu gehen, aber die Tradition zu bewahren. „Wenn wir zu sehr auf die Tradition schauen, kann auch nichts Neues kommen“, erklärt eine dritte.. Also keine Tracht, stattdessen Cowboyhüte und ein Line-Dance auf der Festzelt-Bühne zu „Cotton Eye Joe“.

Hessen sei das an Vielfalt trachtenreichste Bundesland in Deutschland, erzählt Martina Anders-Frischkorn, Projektleiterin für den Hessentag bei der Hessischen Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege (HVT). Es gebe rund 30 Trachtengebiete, die Tracht sei aber nur auf Festen zu sehen. „Maximal zwei Handvoll tragen noch Arbeits- oder Trauertracht im Alltag, aber die sind deutlich über 80 Jahre.“ Sie selbst sitzt locker-lässig im T-Shirt vor der Rathaus-Bühne. „Zu warm für die Tracht, zu unbequem den ganzen Tag über.“

Der HVT sei „der einzige Verband, der seit dem ersten Hessentag aktiv dabei ist“. Früher hätten die Trachten- und Volkstanzgruppen neben den Festzügen und einem Stand in der Landesausstellung die Sport- und Musikschau im Stadion mit Tänzen bereichert, sagt sie. Fortschritt aber auch hier: In diesem Jahr hat der HVT erstmals eine offene Bühne organisiert, auf der neben den traditionellen Tänzen auch „Neumodisches“ präsentiert werden kann. Die Musiker der „Qualmenden Socken“ aus Darmstadt intonieren dort gerade irisch anmutende Klänge.

Wobei auch das laut Bürgermeister Patrick Koch (SPD) durchaus Tradition ist. Die Ausstellung in der Tenne der Kirchmühle zeigt auf, dass am Hessentag vor 50 Jahren schon eine türkische Folkloregruppe aus Darmstadt und eine ungarische Trachtengruppe aus Marburg teilnahm. Und auch die Landesausstellung sei beim Hessentag schon seit 50 Jahren Usus.

Tradition bringt auch der Landesverband der Vereinigung der Freizeitreiter in Deutschland (VFD) nach Pfungstadt. Zwei Reiter halten vor der Rathaus-Bühne und überbringen hoch zu Ross die Grußbotschaft von Bürgermeisterin Anke Hofmann – so wie es die Vereinigung schon seit den 1980er-Jahren tut. Per Pferdestafette ist die Botschaft aus der vorherigen Hessentagsstadt Bad Hersfeld nach Pfungstadt gereist. Das soll daran erinnern, welche Rolle Pferde noch bis vor 100 Jahren bei der Nachrichtenübermittlung spielten.

Ein bisschen Tradition findet sich dann doch bei den Landfrauen, und zwar auf dem Bauernmarkt der Sonderschau „Der Natur auf der Spur“. Ihr Verband hat dort einen Gemüsegarten angelegt, hat Kräuter und Salat gepflanzt, gibt Tipps für das Essen nach dem Saisonkalender, wie es früher üblich war. Moderne Zeiten aber auch hier: Ein QR-Code am Stand führt zum YouTube-Channel „Cooking for future“.