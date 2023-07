Auf dem Weg zur Elektrifizierung geht’s nur noch um Details

Ausschuss erfährt, wie es um Ausbau der Taunusbahn-Strecke steht / Neues Stellwerk in Betrieb

HOCHTAUNUS - Die Elektrifizierung der Taunusbahn-Strecke von Friedrichsdorf bis Usingen war jüngst Thema im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss des Kreises. Viele Fakten sind bekannt: Dass es statt eines Planfeststellungsbeschlusses ein zweites Planänderungsverfahren gibt, dass der VHT die Erteilung des Baurechts durch das Regierungspräsidium (RP) erwartet. Und die Rückschnitts- und Fällarbeiten im Winter hat spätestens durch die dafür nötige Streckensperrung jeder Bahnfahrer mitbekommen.

Passiert ist jedoch noch mehr, wie ein vorgelegter Sachstandsbericht zeigt. So wurde mit der Herstellung von Habitaten für umzusiedelnde Tierarten begonnen. In Friedrichsdorf wurden auf dem VHT-eigenen Bahnhofsgleis sowie dem anschließenden Abschnitt auf rund 750 Metern Elektrifizierungsarbeiten durchgeführt. Und seit wenigen Wochen ist, wie VHT-Geschäftsführer Frank Denfeld vermelden konnte, auch das neue Stellwerk Usingen in Betrieb.

Man lese zu den Kosten des Gesamtprojekts, sagte Ellen Enslin (Grüne) in der Presse immer wieder neue Zahlen. „2015 sollten es 24 Millionen Euro bei einem Eigenanteil des VHT von 7,6 Millionen sein.“ 2020 sei man dann bei einem Eigenanteil von 29 Millionen und Gesamtkosten von 119 Millionen gelandet. „Und das ist jetzt schon wieder zweieinhalb Jahre her . . . Was kommt noch oben drauf?“

Denfeld betonte: „Man kann 2015 und 2020 nicht vergleichen.“ Damals sei außer der reinen Elektrifizierung nur ein kleinerer Umbau des Usinger Bahnhofs vorgesehen gewesen. „Jetzt werden die Bahnhöfe Usingen und Hundstadt komplett umgebaut, ein Abschnitt wird zweigleisig, wir haben ein neues Stellwerk und Schallschutz - das Projekt ist um ein vielfaches gewachsen.“ Die damals bereits geplanten Posten, seien gar nicht so viel teurer geworden.

Und was ist mit der Verzögerung? Enslin: „Der VHT muss ja noch Unterlagen nachreichen. Worum geht es da genau?“ Denfelds Ansicht nach um Petitessen. „Das Verfahren ist ein sehr formaler Akt. Es geht um kleine, kleine Sachen“, fasste er zusammen. „Hier sind es drei Quadratmeter Grund, die wir noch von einem Landwirt brauchen, dort geht es um die Baustellenausfahrt auf eine Landesstraße - es sind fast schon redaktionelle Punkte.“ Trotzdem: Erst wenn die geklärt sind, kommt es zur zweiten Offenlage. Denfeld geht davon aus, „dass wir das in den nächsten Monaten durch haben.“ Konkrete Zahlen vermied er bewusst.

Und wie geht’s jetzt weiter? Kampfmittelsondierung und Bodenuntersuchung sollen in der zweiten Jahreshälfte stattfinden. Nach Vorlage des Planfeststellungsbeschlusses können dann Bauphasenplanung und Ausschreibung der eigentlichen Arbeiten angestoßen werden.