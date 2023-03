Auch Pünktlichkeit und Komfort sind wichtig

Teilen

ÖPNV steht vor großen Herausforderungen / Neuer Nahverkehrsplan wird entwickelt

Main-Taunus - Es ist ein aufwendiges Unterfangen, das derzeit sowohl die Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft wie den Bau-, Planungs-, Verkehrs-, Umwelt- und Energieausschuss des Kreises beschäftigt. Die Fortschreibung des Nahverkehrsplans für den Main-Taunus-Kreis ist aber auch für viele Bürger wichtig, denn es geht ja darum, wie der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in den nächsten Jahren aufgestellt sein wird. Der, das ist erklärtes Klimaziel, soll deutlich mehr genutzt werden und muss selbst zugleich seinen Schadstoffausstoß verringern. Mit der Fortschreibung des Plans allein ist es daher nicht getan. „Gleichzeitig stemmen“, so Kreisbeigeordneter Johannes Baron (FDP), müsse der Kreis die Erstellung der nötigen Infrastruktur. Im „Saubere Fahrzeuge Beschaffungs-Gesetz“ etwa ist festgelegt, wie der Anteil von Bussen ohne Verbrennermotor zu wachsen hat. E-Busse aber benötigen dann auch Ladestationen.

Von einer „Elektrifizierungs-Strategie“ spricht MTV-Geschäftsführer Roland Schmidt, die bis in die 2030er Jahre hineinstrahlen werde. Begleitet wird die MTV bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplans, der zuletzt 2013 überarbeitet worden war, von einem Fachbüro aus Kassel, der Mathias Schmechtig Nahverkehrsconsult. Dieses hat bereits einige Vorarbeiten geleistet, die als Grundlage dienen. So wurden alle Kommunen im Kreis nach Wünschen und Anregungen gefragt. Drei der zwölf Kommunen - Kelkheim, Flörsheim und Liederbach - nutzten das Angebot allerdings nicht.

Schmechtig sagte, dass im Kreis schon vielfach die Mindeststandards für ÖPNV-Verbindungen erfüllt seien. Probleme gebe es im Grunde nur für wenige Orte wie Wildsachsen oder Massenheim, in Mittelzentren zu gelangen. In Richtung der Oberzentren wie Frankfurt mangelt es im MTK an Angebot vor allem in den Randzeiten, also in den Nachtstunden bis hin zum frühen Morgen. Zum Flughafen als großem Arbeitgeber seien die Verbindungen tagsüber ebenfalls gut bis auf eine Ausnahme ab Eschborn.

Was die Qualitätsprüfung angeht, ist die Situation aktuell nicht rosig. Fahrermangel und Fachkräftemangel und infolgedessen Fahrten, die nicht durchgeführt werden könnten, und eine gesunkene Qualität, was die Busfahrer angehe, nannte Schmechtig als Herausforderungen, die aber nicht dazu führen dürften, die Qualitätsmaßstäbe zu senken. Bei der Neuausschreibung der Buslinien, die nach und nach erfolgen soll, müsse der Auftraggeber deutlich machen, dass ihm Qualität wichtig sei.

Drei Visionen für den ÖPNV nannte Schmechtig den Kreistagsmitgliedern: Er sei leistungsstark und nachhaltig, solle Mobilität für alle bieten und sei Basis für einen lebenswerten MTK. Klar für den Experten: „Wenn man die Autofahrer im ÖPNV haben will“, diese also umsteigen sollen auf Bus und Bahn, „muss man andere Komfort-Ansprüche haben.“ Dazu zählen nicht zuletzt Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit, aber eben auch genügend Raum in den Fahrzeugen. Wie die Finanzierung neu gedacht werden kann, etwa indem Nutznießer eines guten ÖPNV beteiligt werden, hat der Aufsichtsrat schon diskutiert. Das Thema der Verbesserung von Querverbindungen im Kreis vermisste Barbara Grassel (Linke) in Schmechtigs Ausführungen. Laut Baron stehe das Problem aber im laufenden Planungsprozess auf der Tagesordnung. babs