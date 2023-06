Asyldebatte in Hessen: „Es spricht für die SPD, dass es Streit gibt“

Von: Hanning Voigts

Der Kasseler Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder spricht im FR-Interview über den neuen Asylstreit in der SPD, den Austritt von Andrea Ypsilanti und die Lage vor der Landtagswahl.

Herr Schroeder, in der hessischen SPD gibt es Aufregung wegen der Einigung der EU auf Verschärfungen im Asylsystem, denen für die Bundesregierung auch Innenministerin Nancy Faeser zugestimmt hat. Wie groß ist der Unmut innerhalb der Partei?

Der ist eher begrenzt. Dass es aber einen gewissen Unmut gibt, spricht ja für die SPD, weil dieser Asylkompromiss natürlich ein Dilemma ist. Auf der einen Seite ist es ein Fortschritt, dass man sich auch mit den osteuropäischen Staaten auf eine europäische Koordinierung geeinigt hat, auf der anderen Seite sind eine ganze Menge ethischer Fragen aufgeworfen worden, über die man nicht so einfach hinweggehen kann. Es spricht deshalb eher für die SPD, dass es jetzt eine innerparteiliche Diskussion gibt, und dazu gehört auch, dass Einzelne sich öffentlich jenseits der Parteilinie äußern und positionieren. Die Nervosität ist auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit der Lage bei den Grünen oder mit der Zeit vor dem deutschen Asylkompromiss im Jahr 1993.

Im Moment scheinen vor allem Parteilinke und Jusos unzufrieden zu sein. Brechen in der SPD alte Fronten auf?

Nein, den Eindruck habe ich nicht. Dafür ist die Lage auch zu kompliziert, und es gibt keine einfache Zuweisung von Gut und Böse. Wer aus dieser Lage eine Eindeutigkeit herzustellen versucht, hat die Komplexität der Situation in Europa noch nicht verstanden.

Andrea Ypsilanti spielt in der hessischen SPD schon lange keine aktive Rolle mehr.

Die prominente Parteilinke Andrea Ypsilanti hat die SPD verlassen. Wie relevant ist ihr Austritt überhaupt noch?

Eher irrelevant. Nach ihrer Logik hätte sie schon 1993 aus der SPD austreten müssen, beim großen Wechsel in der Asylpolitik. Insofern ist es vor allem eine Reminiszenz an eine unglückliche Vergangenheit. Ypsilanti spielt in der hessischen SPD schon lange keine aktive Rolle mehr. Ihr Name ist verbunden mit dem Verharren der SPD in der scheinbar immerwährenden Opposition. Auf jeden Fall war der Augenblick gut für sie, um sich für eine kleine Zeiteinheit in Erinnerung zu rufen, und eine gewisse Aufmerksamkeit herzustellen. Aber ich glaube nicht, dass der Austritt Folgen haben wird.

Sie sehen die SPD im Landtagswahlkampf nicht gespalten?

Nein, so würde ich sie nicht sehen. Aber der Gegenstand ist allemal kontrovers zu diskutieren, deshalb ist die Kritik auch berechtigt und verständlich. Dies muss aber nicht in neue Politiken der Illoyalität und der Destruktion enden. Denn am Ende bedarf es eines gemeinsamen Vorgehens in der EU. Deutschland kann ja schlecht über Jahre eine gemeinsame europäischen Einigung auf allen Politikfeldern einfordern und sich dann verweigern.

Die hessischen Grünen haben seit einigen Jahren eine grün-konservative Linie eingeschlagen.

Sie sagten, dass es bei den Grünen aktuell mehr internen Ärger gibt. Auch in Hessen?

Weniger. Aber die Grünen haben am Samstag ihren kleinen bundesweiten Parteitag, da ist die Unruhe größer. Da geht schon ein gewisser Riss durch die Partei, und die Frage ist, ob es gelingt, alle Dissonanzen bei diesem heiklen Thema aufzulösen.

Wieso betrifft das alles die hessischen Grünen weniger?

Der hessische Landesverband hat seit einigen Jahren eine grün-konservative Linie eingeschlagen und sich auf eine Art und Weise pragmatisiert, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er sich durch diese Herausforderung aus dem Tritt bringen lässt.

Als Nancy Faeser Spitzenkandidatin der hessischen SPD wurde, hieß es, es könnte für sie zu einem Problem werden, dass sie Ministerin in der nicht gerade beliebten Ampel in Berlin ist. Bewahrheitet sich das gerade?

Das Asylthema für sich ist kein großes Problem für Faeser. Denn sie stellt aktuell unter Beweis, dass sie nicht nur im bundesdeutschen Konzert gut mitspielt, sondern auch im europäischen. Sie hat dadurch eher an politischem Gewicht gewonnen. Gleichzeitig ist es natürlich schon so: Wenn man Mitglied einer unbeliebten Regierung ist, erfährt man dadurch nicht unbedingt Rückenwind.

Ist es denkbar, dass es Faeser im Wahlkampf sogar nutzt, wenn sie sich als jemand präsentieren kann, der harte Entscheidungen und Verschärfungen in der Asylpolitik durchsetzen kann?

Davon kann man ausgehen. Ihre Fähigkeit, auch Konservative anzusprechen, ist nicht zu unterschätzen. Ihre Law-and-Order-Positionen verhindern auch, dass die CDU sie an der Stelle angreift. Gleichzeitig kann sie ein Mobilisierungsprobleme beim linken Flügel der Sozialdemokratie bekommen. Aber gegen offene Konfrontation im Wahlkampf spricht, dass die SPD jetzt fast 25 Jahre nicht mehr regiert. Das könnte durchaus zu der Einsicht führen, dass es vernünftig ist, sich loyal zu verhalten.

Kann es für Faeser noch zu einem Problem werden, dass sie im Fall einer Wahlniederlage in Hessen Bundesinnenministerin bleiben will?

Das ist ja viel diskutiert worden. Aber es ist einer Spitzenpolitikerin eigentlich angemessen, Politik als Beruf zu begreifen und sich nicht durch die Konjunkturen der politischen Emotionalität beeindrucken zu lassen.

Wie gut stehen die Chancen für Faeser, nach der Landtagswahl am 8. Oktober die erste hessische Ministerpräsidentin zu werden?

Das ist ein komplett offenes Rennen zwischen drei Kandidaten. Wir haben es in den vergangenen Jahren bei Wahlen immer wieder erlebt, dass Ergebnisse herauskommen, die keiner erwartet hatte.

Interview: Hanning Voigts

