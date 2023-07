Asyl in Hessen: GLanger Kampf für Schutzsuchende

Geflüchtete

Das Flüchtlingscafé in Hanau hilft Geflüchteten seit gut 30 Jahren bei Problemen mit Behörden.

Vor dem bunten, seit 37 Jahren besetzten Haus warten Geflüchtete auf ihren Termin. Auf der rechten Außenwand stehen in großen Lettern die Namen der Opfer des rassistischen Anschlags am 19. Februar 2020. Über dem Eingang speit ein schwarzer Drache Feuer; vor einem vergitterten Fenster steht ein Schild mit der Aufschrift „Abschiebung tötet“.

Drinnen spielen Kinder Tischfußball, während die Eltern auf der Couch und auf Stühlen sitzend in ihren Unterlagen blättern. Rechts, neben der Anmeldung, gibt es Kaffee und Tee. Vorne führen Marion Bayer und Herwig Putsche, genannt Mohses, Beratungsgespräche. Laptop, Drucker, Hefter und Ordner sind in Griffnähe. In den vielen Slogans, die im Raum zu lesen sind, taucht ein Begriff wiederholt auf: Solidarität.

Es ist Donnerstagnachmittag, und das Flüchtlingscafé im Autonomen Kulturzentrum Metzgerstraße in Hanau ist geöffnet. Zweimal pro Woche werden hier Sprechstunden angeboten. Montags kommen etwa 50 Ratsuchende dran, donnerstags rund 30. Darüber hinaus werden Einzelgespräche geführt, vor allem bei sensiblen Themen.

Mit den Menschen über ihre Anliegen sprechen, Dokumente sichten und ausfüllen, Anträge schreiben, weitergehende Hilfsangebote vermitteln, Anwälte einschalten – sowohl bei den Aufgaben als auch bei den Fällen ist die Bandbreite groß. Es geht unter anderem um Asylanträge, Duldungen, angedrohte Abschiebungen, um vorenthaltene Sozialleistungen und medizinische Behandlungen.

„Es ist ein Marathon, ein Kampf, in dem du dich befindest. Wir helfen dir mit unseren Erfahrungen und Hinweisen. Aber es ist dein Leben. Und du bist es, der es schafft.“ Das gebe sie Hilfesuchenden mit auf den Weg, sagt Bayer. Auch für die Aktivist:innen ist es ein langer Kampf. In gut 30 Jahren haben sie viele Zehntausend, oft sehr intensive Beratungen gemacht. Aktuell zum Beispiel für eine syrische Familie, die in Bulgarien festgesessen und brutale Pushbacks erlebt hat, berichtet Mohses. Dem Vater, der schwer an Hepatitis B erkrankt ist, geht es dank der Behandlung hier viel besser. In Bulgarien wären sie wohl auf der Straße gelandet.

Bayer berät auch Frauen, die Opfer von Menschenhandel und Vergewaltigung geworden sind. Die Gespräche „berühren mich sehr“ – auch wegen des enormen Überlebenswillens und der Stärke der Betroffenen.

Der Verein Diakonische Flüchtlingshilfe im Main-Kinzig-Kreis hat früher für Mohses, der jetzt im Ruhestand, aber weiter aktiv ist, eine halbe Stelle finanziert. Bayer hat sie vor ungefähr dreieinhalb Jahren übernommen. Doch sie arbeiten weit mehr.

Mohses und der Hanauer Menschenrechtsaktivist Hagen Kopp waren die treibenden Kräfte, als die zunächst rein ehrenamtliche Anlaufstelle Anfang der 1990er Jahre ihre Arbeit aufnahm. Sie ging aus dem Basta-Café hervor, in dem Sozialarbeiter Günter Kugler – der sich nach wie vor einsetzt – Beratung für Erwerbslose und Niedriglohnkräfte anbot. Darunter waren Asylsuchende, für die dann ein eigenes Angebot geschaffen wurde. „Damit gehörten wir in Hessen zu den Ersten, die so eine solidarische Beratung gemacht haben“, erinnert sich Mohses. Als 1992 viele Menschen, insbesondere aus Jugoslawien, hier Schutz suchten und in den großen Kasernen untergebracht wurden, gingen die Aktivist:innen hin und „haben nach dem Bedarf gefragt“. Gleichzeitig stellten sie sich der Hetze gegen die Geflüchteten entgegen, die bei Bürgerversammlungen in Hanau vor allem von den „Republikanern“ betrieben wurde.

Asyl in Hessen In Hessen waren im vergangenen Jahr nach Angaben des Landes 101 848 Geflüchtete erfasst worden, darunter 81 237 Ukrainer:innen und 20 611 Asylsuchende aus anderen Staaten. Von ihnen stellten 5765 afghanische, 3256 syrische und 3706 türkische Staatsbürger:innen einen Asylantrag. Vom 1. Januar dieses Jahres bis 30. Juni 2023 wurden rund 9000 asylsuchende Personen in Hessen registriert. Die Hauptherkunftsländer waren Afghanistan (36,4 Prozent), Türkei (19,7), Syrien (15,4 ), Iran (5,5 ), Somalia (3,2) und Russische Föderation (2,6 ). Zum Stichtag 30. Juni waren 5038 Menschen in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes untergebracht, 69 Prozent davon waren männlich, 31 Prozent weiblich. Der Anteil der Kinder lag bei etwa 23 Prozent. Die Zahl der Abschiebungen ist 2023 in den ersten Monaten gestiegen. Laut Innenministerium wurden von Januar bis Ende Mai 598 Männer und Frauen abgeschoben. Im Vorjahr seien es in dem Zeitraum 400 gewesen. gha

Die Nachfrage nach Beratung wuchs, gerade nach der Verschärfung des Asylrechts 1993: Wer seitdem über ein EU-Land oder ein anderes Nachbarland nach Deutschland einreist, kann abgewiesen werden und hat keinen Anspruch auf Asyl. Hinzu kam, dass Schutzsuchende keine Sozialhilfe mehr bekamen, sondern – deutlich schlechtere – Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. „Wir gehörten zu den wenigen, die dagegen protestiert haben“, erzählt Mohses, genauso wie gegen die Bedingungen in den Großunterkünften, „wo Menschen zusammengepfercht wurden“.

Jetzt soll das Asylrecht auf EU-Ebene erneut verschärft werden. Die Pläne der Kommission sehen Schnellverfahren in riesigen Flüchtlingslagern an den Außengrenzen vor. Eine „Schweinerei“ sei das, heute wie damals, als das Asylrecht praktisch abgeschafft worden sei, so Mohses.

In der Sprechstunde sieht er immer wieder, wie die „Leute um ihre Rechte gebracht werden“. Erst kürzlich setzte er eine Nachzahlung von rund 2600 Euro für ein älteres armenisches Paar durch. Die ihnen zustehenden höheren Leistungen wurden ihnen etwa zwei Jahre lang vorenthalten, ebenso wie eine Krankenkassenkarte, trotz multipler Erkrankungen. Die Verantwortlichen hätten ihre Schreiben ignoriert und erst auf Post vom Anwalt reagiert, den sie dann bezahlen mussten, sagt Mohses und lächelt zufrieden.

Es ist das Gerechtigkeitsempfinden, das sie antreibt, aber auch „eine antirassistische, solidarische Haltung“, wie Mohses erklärt. Bayer, die sich hier seit 2006 engagiert, äußert sich ganz ähnlich.

Die Hanauer Flüchtlingshelfer:innen sind international engagiert. Im Laufe der Jahre haben sie beispielsweise das „Watch the Med – Alarmphone“ aufgebaut, das Geflüchteten in Seenot hilft. Bayer ist häufig in Griechenland und kennt die Situation in Lagern wie Moria, wo ein „unfassbares Elend und Horror“ herrschen. Dass aufgrund der Aushöhlung des Asylrechts weniger Menschen nach Deutschland kommen, glaubt sie nicht. „Die Leute machen sich auf den Weg, weil sie es müssen. Das wird so bleiben.“ Schon die frühere repressive Politik habe nur dazu geführt, „dass mehr Menschen in unsichere Boote steigen, sterben oder in Lagern misshandelt werden“, betont Mohses. Wenn Staaten Geflüchtete im Meer ertrinken ließen oder die private Seenotrettung behinderten, sei das Mord. Bayer kritisiert die Art, wie einige Kommunen wegen Flüchtlingszahlen Alarm schlagen. Es handele sich nicht um eine Flüchtlingskrise, sondern um eine soziale Krise. Viele Schwierigkeiten seien „hausgemacht“, etwa durch eine lange Vernachlässigung des sozialen Wohnungsbaus und der Kinderbetreuung.

Ein Lichtblick ist das Chancen-Aufenthaltsrecht, bei dem Geflüchtete, die gut integriert sind, zunächst ein Bleiberecht auf Probe und danach ein dauerhaftes bekommen können. Davon könnten viele Menschen profitieren, die „seit langem in der Duldung feststecken“. 30 bis 40 Anträge auf Chancenaufenthalt hat sie gestellt, zum Beispiel für einen Pakistani, der mit psychischen Problemen kämpft und gerade da war. „Siehst du, dass mein Gesicht besser aussieht?“, sagte er. „Es macht viel für die Menschen aus, wenn Sicherheit hergestellt ist.“ Schon die Aussicht darauf helfe dem Mann.

Doch auch bei dem neuen Gesetz bahnen sich Kämpfe an. Die Verwaltung ist überlastet, und die große Frage ist, wie restriktiv die Regelung angewandt wird. Bayer fordert einen Abbau von Hürden, wie bei ukrainischen Geflüchteten. Es sei absurd, wenn die Regierung in Mexiko um Fachkräfte werbe und gleichzeitig in die Arbeitswelt integrierte Asylsuchende abgeschoben werden.

Was den Berater:innen hilft weiterzumachen? „Wir haben nicht immer, aber überwiegend Erfolg“, sagt Mohses. „Wenn wir sie nicht unterstützt hätten, wären viele Menschen abgeschoben worden oder in große Not geraten.“ Bayer gibt es Auftrieb, wenn sie durch Hanau geht und sieht, „wie Leute trotz allem ihren Platz hier gefunden haben“. So wie Asefaw Fishazion. Der Eritreer kam vor zehn Jahren her, wurde vom Café unterstützt und engagierte sich später selbst für Schutzsuchende. „Das Flüchtlingscafé hat mir und vielen anderen geholfen, zum Beispiel wenn es um den Deutschkurs und die Wohnung ging. Das war sehr wichtig“, sagt er. Fishazion hat mittlerweile ein dauerhaftes Bleiberecht und ein Examen als Altenpflegefachkraft. Er arbeitet in einer Einrichtung in Hanau und möchte Deutscher werden.