Artenschützer schlagen Alarm

Natur oder Klima schützen? In diesem Spannungsfeld bewegt sich Windkraft oft. Hier eine Anlage auf Karbener Gemarkung.

Geplante Windparks wegen EU-Vogelschutz vor dem Aus? / Behörde wiegelt ab

Hochtaunus - Klimaschützer sehen in der Windenergie eine Chance, die Kohlenstoffdioxid-Emissionen deutlich zu senken; Artenschützer machen die Anlagen dagegen für den Tod von Vögeln und Fledermäusen verantwortlich, die mit den Rotoren kollidieren oder von Brut- und Jagdplätzen vertrieben werden. Beide Parteien stehen sich oft so unversöhnlich gegenüber. Es ist eine emotional aufgeladene Debatte, wie sich nun auch bei den geplanten Windparks in Petterweil und am Winterstein zeigt.

Unter anderem sollen auf zwei als Windkraftvorrangflächen ausgewiesenen Quartieren zwischen Burgholzhausen, Rodheim, Petterweil, Frankfurt und Ober-Erlenbach vier 7,2-Megawatt-Windkraftanlagen (Nabenhöhe 169 Meter, Gesamthöhe 250 Meter) errichtet werden. Die Firma, die den Windpark bauen und betreiben wird, rechnet mit dem Baubeginn Ende 2025, der Inbetriebnahme 2026/27 und einer jährlichen Stromausbeute von zehn Millionen Kilowattstunden pro Anlage, genug Strom für 20 000 Haushalte. Der Windpark zwischen Nieder-Erlenbach und Karben soll zudem erweitert werden, und auch für den Winterstein zwischen Ober-Mörlen und Wehrheim gibt es Pläne.

Doch Artenschützer melden Bedenken an. Seit Ende Juni liegt dem Regierungspräsidium Darmstadt (RP) als Oberer Naturschutzbehörde ein Vorschlag vor, das bestehende EU-Vogelschutzgebiet „Wetterau“ von Ober-Erlenbach bis Rosbach auszuweiten. Da alle Anforderungen der EU-Vogelschutzrichtlinie und der Natura-2000-Konzeption erfüllt seien, heißt es im Antrag, müsse das beschriebene Gebiet offiziell den Status „Europäisches Vogelschutzgebiet“ (SPA) erhalten, da es bereits ein faktisches sei. Aus Sicht des Antragstellers, eines Ornithologen, ist es gar ein Ausschlusskriterium für die Windparks. Der Vogelkundler Kurt Möbus, der in Friedrichsdorf ein Fachbüro für Faunistik und Ökologie betreibt, hat nach eigenen Angaben seit 2021 selbst Zählungen vor Ort vorgenommen. Er stellte dabei „ein bedeutsames Brut- als auch ein herausragendes Durchzugs-, Rast- und Überwinterungsgebiet für zahlreiche, teils sehr seltene und bedrohte Vogelarten“ fest, die auf der Roten Liste stehen, wie etwa die Wiesenweihe, wovon es in Hessen laut der Liste jährlich nur etwa ein Brutpaar gibt.

Nun haben schon Artenschützer sowie wahrscheinlich auch jene, die die Windparks aus anderen Gründen - Angst vor Lärm und Wertverlust der eigenen Immobilie - ablehnen, wohl schon aufgeatmet. Denn nach Artikel 4 Absatz 4 Satz 1 der EU-Vogelschutz-Richtlinie dürfen Vorhaben nur zugelassen werden, wenn sie nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen eines EU-Vogelschutzgebietes führen. Sind damit die beiden Windparks vom Tisch?

Gericht: Windenergie hat mitunter Vorrang

Christoph Süß, Pressesprecher des RP, wiegelt ab. So einfach sei es nicht, sagt er. Zwar werde der Antrag noch geprüft, „allerdings ergeben sich nach erster Prüfung keine Gründe, die eine Erweiterung zwingend notwendig erscheinen lassen“. Es stimme, dass gemäß der EU-Vogelschutzrichtlinie die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, die für die Erhaltung der in Anhang 1 der Richtlinie gelisteten Vogelarten- dazu gehören auch einige der vom Ornithologen beobachteten - „zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete“ zu Schutzgebieten zu erklären. Weiterhin soll es für regelmäßig auftretende Zugvogelarten Schutzmaßnahmen geben. Allein: „Es müssen nicht sämtliche Landschaftsräume, in denen bedrohte Vogelarten vorkommen, unter Schutz gestellt werden, sondern nur die Gebiete, die sich am ehesten zur Arterhaltung eignen“, so Süß weiter. Welche das sind? Das entscheide man anhand fixer ornithologischer Kriterien und hat laut RP „einen fachlichen Beurteilungsspielraum“. Zu den Kriterien gehören - neben Seltenheit, Empfindlichkeit und Gefährdung der Vogelarten - insbesondere die Populationsgröße und -dichte, die Artendiversität eines Gebiets und sein Entwicklungspotenzial. Zur Auswahl der EU-Vogelschutzgebiete wurde in Hessen ein Fachkonzept erarbeitet, das bestimmte Mindesterfüllungsgrade (Anteil, mit dem hessische Populationen in den Vogelschutzgebieten des Landes vertreten sind) vorsieht und damit eine Grundlage für die Gebietsauswahl sei, so das RP. „Nach den bisher vorliegenden Beobachtungen dürften die Kriterien in der vorgeschlagenen Erweiterungsfläche nicht erfüllt sein.“

Und selbst wenn es dazu kommen sollte, so bedeutet dies nach aktueller Rechtsprechung mitnichten das pauschale Aus für Windparks. Der Vogelschutz muss im Zweifel gegenüber der Erzeugung von Strom durch erneuerbare Energie sogar zurückstehen. Das hat etwa das Verwaltungsgericht Köln Anfang des Jahres entschieden. Das Gericht wies damit den Eilantrag des Naturschutzbundes für den Windpark Butendiek in der Nordsee ab. Nach Auffassung der Richter dürfen Windparks auch in Vogelschutzgebieten errichtet werden. Das Gericht verwies auf neue Regelungen in Deutschland und der EU, die seit Anfang 2023 gelten. Demnach liege der Bau solcher Anlagen „im überragenden öffentlichen Interesse“. Auch nach neuer EU-Verordnung komme „diesem Interesse Priorität zu“. Das Hauptverfahren in dieser Causa steht indes noch aus.

Doch auch Süß vom RP weist darauf hin, dass die Sachlage kompliziert sei. Die Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb oder in der Nähe von Natura-2000-Gebieten sei immer „vom Ergebnis einer Verträglichkeitsprüfung abhängig“. Hierbei würden die Auswirkungen auf die für die jeweiligen Natura-2000-Gebiete maßgeblichen Erhaltungsziele individuell geprüft. Kurzum: Es müsse immer der Einzelfall angeschaut werden, auch die Deklaration als EU-Vogelschutzgebiet sei nicht automatisch ein Ausschlusskriterium für Windparks.