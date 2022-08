Arbeiten im Limestunnel

Teilen

SCHWALBACH Decke wird ab heute saniert

Am heutigen Montag, 22. August, sollen nach Angaben der Stadtverwaltung die Reparaturarbeiten im Limestunnel beginnen. Dort ist die Decke beschädigt. Die Arbeiten ziehen sich voraussichtlich bis zum 3. September. Der Verkehr auf der L 3014 (Limesspange) wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Es gibt eine wechselseitige Ampelschaltung. Nach Mitteilung des Bauunternehmens soll die Reparatur in zwei Phasen durchgeführt werden, jeweils eine Fahrspur ist betroffen. Der Abschnitt unter der "komplett beschädigten Tunneldecke" ist 100 Meter lang.

Verursacht wurden die Schäden durch zwei Unfälle im April und Mai, bei denen Fahrzeuge mit zu hoher Ladung an der Tunneldecke hängen geblieben waren. Die Reparaturkosten tragen laut Rathaus-Pressestelle die Verursacher. Nach Auskunft des städtischen Ordnungsamtes wurden die Bauarbeiten extra in die verkehrsärmeren Sommerferien gelegt. Größere Staus seien nicht zu erwarten. Kurze Wartezeiten seien jedoch nicht zu vermeiden. Die Limesspange gehört zu den meistbefahrenen Straßen im Main-Taunus-Kreis. lol