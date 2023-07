Anschlag von Hanau: Minister Beuth verstößt gegen den versprochenen neuen Umgang mit Polizeifehlern

Von: Gregor Haschnik

Nach dem Anschlag von Hanau hat Innenminister Beuth selbst gegen den von ihm oft versprochenen neuen Umgang mit Fehlern bei der Polizei verstoßen.

Fast dreieinhalb Jahre sind seit dem rassistischen Terroranschlag von Hanau vergangen. Und Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hat sich als politisch Verantwortlicher für die hessischen Sicherheitsbehörden immer noch nicht mit den Überlebenden und Hinterbliebenen zu einem klärenden Gespräch getroffen. Er hat ihnen nicht in einem vertraulichen Rahmen nähere Auskünfte gegeben oder gar um Entschuldigung für offensichtliche Versäumnisse gebeten.

In der hessischen Polizeispitze gibt es neben Unterstützung auch Kritik an diesem überaus bezeichnenden Kurs. Eine Führungskraft sagte der Frankfurter Rundschau, bei einem frühen Treffen mit den Betroffenen hätten – auch wegen der Rücksichtnahme auf damals noch laufende Ermittlungen – zwar nicht alle ihre Fragen beantwortet werden können, aber ein Teil davon. Und in der persönlichen Begegnung hätte es die Chance gegeben, Konflikte zumindest etwas zu entschärfen

Beuth hat Stellung zu den Morden genommen und seine Anteilnahme formuliert. Allerdings selten und recht allgemein: „Die Terrortat vom 19. Februar 2020 in Hanau hat unser gesamtes Bundesland tief erschüttert. Der Verlust geliebter Menschen kann durch nichts aufgewogen werden“, sagte er zum Beispiel.

Schwerer wiegt: Nachdem er direkt nach dem Anschlag eine umfassende Aufarbeitung versprochen hatte, legte er sich wenig später – jedenfalls im Grundsatz – fest: Die Polizeiarbeit sei exzellent gewesen. So seien zum Beispiel die Polizist:innen der Station Hanau 1 schon nach ein paar Minuten am ersten Tatort gewesen, hätten unmittelbar gehandelt und großen Einsatz gezeigt.

Das stimmt. Doch die Liste der teils fatalen Versäumnisse und strukturellen Missstände, die die Überforderung der Polizeikräfte begünstigten, ist lang. Das vielleicht gravierendste Beispiel ist der am Tatabend zeitweise nicht erreichbare Notruf, der Vili Viorel Paun zum Verhängnis wurde. Dreimal wählte er die 110 vergeblich, als er dem Attentäter folgte, und wurde kurz darauf erschossen. Die technischen und personellen Probleme beim Notrufsystem in Hanau, die Beamte oft bei übergeordneten Stellen beklagten, waren seit Jahrzehnten in der Polizei bekannt. Aber erst Hinweise von Niculescu Paun führten zur Aufdeckung des Versagens in der Tatnacht.

Hinzu kommen etwa die Gefährderansprachen gegenüber den Betroffenen oder ihre mangelnde Betreuung und Information. Die Aufzählung der Fehler ließe sich lange fortsetzen.

Ans Licht kam es nicht durch eine offensive, selbstkritische Aufklärungsarbeit, sondern in erster Linie durch Aussagen von Betroffenen, deren Unterstützer:innen und journalistische Recherchen, wie beim Notruf. Somit zeigen gerade die Attentate von Hanau, dass das von Beuth immer wieder proklamierte Versprechen einer neuen Fehlerkultur nicht eingehalten wurde.

Nach dem Terror, spätestens als die ersten polizeilichen Versäumnisse öffentlich wurden, hätte der Innenminister eine unabhängige Kommission auf den Weg bringen können, die das Handeln der hessischen Polizei untersucht, das ja nicht Gegenstand des vom Generalbundesanwalt geführten Verfahrens war. Beuth hat auf einen solchen Schritt verzichtet und stets höchstens das eingeräumt, was er nicht mehr leugnen konnte.

Personelle Konsequenzen blieben aus. Beuth behielt seinen Posten; mehrere Mitverantwortliche für Fehler aufseiten der Polizei wurden sogar befördert. Roland Ullmann, als früherer Chef des Polizeipräsidiums Südosthessen für den Notruf in Hanau verantwortlich, wurde zum Landespolizeipräsidenten ernannt.

Dies und fehlende zeitnahe Maßnahmen, etwa in Form eines Aktionsplans Hanau, trugen dazu bei, dass manche Hinterbliebene das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren.

Der Minister tritt bei der Landtagswahl am 8. Oktober nicht mehr an. Was er nach der Anfang 2024 zu Ende gehenden Legislaturperiode macht, ist noch nicht bekannt. In die Zeit seiner Verantwortung fallen zahlreiche Skandale, etwa rechtsextreme Chats bei der Polizei. Dennoch durfte Beuth Minister bleiben. Vermutlich auch deshalb, weil das schwarz-grüne Bündnis nur eine Stimme Mehrheit hat und es sich nicht leisten konnte, den 55-Jährigen zu verprellen und ein Koalitionsmitglied zu verlieren.

Eine Anfrage der FR zur Kritik an ihm hat Beuth am Donnerstag bis Redaktionsschluss nicht beantwortet.

Damit, dass Peter Beuth am Freitag im Untersuchungsausschuss ernsthaft in die Bredouille gerät, ist nicht zu rechnen. Zum einen ist er es gewohnt, schwere Vorwürfe wenigstens zu relativieren, und zeigt so gut wie nie Emotionen. Zum anderen verfügt er über einen großen Apparat, der ihn bestmöglich vorbereitet haben wird.

Aber er könnte wenigstens Fehler einräumen und um Entschuldigung bitten. Besser spät als nie.