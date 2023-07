Angriffe mit Pfefferspray

Teilen

Junge Männer flüchten

bad homburg/Oberursel - In der Nacht zu Sonntag um Mitternacht haben Unbekannte in gleich zwei Fällen mit Pfefferspray hantiert. In Oberursel traf es eine Frau (19), nachdem in der Straße „Im Heidegraben“ ein Streit eskaliert war. Der Täter, der laut Polizei Teil einer fünfköpfigen Gruppe war, die anschließend in Richtung Camp-King-Allee flüchtete, soll zwischen 16 und 20 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß gewesen sein. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke und dunkle Turnschuhe.

In Bad Homburg attackierten zur selben Zeit auf der Kaiser-Friedrich-Promenade zwei etwa 20 Jahre alte dunkelhaarige Männer einen 19-Jährigen - einer von ihnen habe das Pfefferspray grundlos gezückt, sagte der 19-Jährige der Polizei. Ein Täter war 1,80 Meter groß, einer etwas größer, einer hatte dunkle Haut und krauses Haar, die Frisur war bei beiden Tätern an den Seiten kurz geschnitten. Der eine trug einen weißen, der andere einen dunklen Trainingsanzug. Der Mann in Weiß hatte Nike-Sportschuhe, Modell „TN“, an.

Die Polizei nimmt zu beiden Fällen Hinweise unter Telefon 0 61 72/1 20-0 entgegen. ahi