Angebot für Unternehmen

Wetterau - Zu drei kostenfreien digitalen Unternehmertreffen zum Thema Energieeffizienz lädt die Initiative „Wetterau macht’s effizient“ im November ein. Die Teilnehmer erfahren, wie sie Gewerbeimmobilien rasch und unkompliziert energetisch sanieren können. Die Wirtschaftsförderung Wetterau möchte jene unterstützen, die schnelle und umfassende Hilfe benötigen.

Am Dienstag, 8. November, spricht die Architektin und Energieberaterin Pia Heidenreich-Herrmann über die aktuelle Bundesförderung für effiziente Gebäudesanierung. In ihrem zweiten Vortrag am Mittwoch, 16. November, geht es um das Thema „Best Practice - Effiziente Gebäudesanierung in der Praxis“. Hier soll es auch darum gehen, mit welchen Schritten eine KfW-Gebäude-Energieeffizienzklasse erreicht werden kann. Am Donnerstag, 24. November, geht Andreas Schmitt, Architekt und Geschäftsführer des blfp-Planungsbüros, der Frage nach, durch welche nachhaltigen Modernisierungsmaßnahmen der Lebenszyklus einer Bestandsimmobilie verlängert werden kann. Sein Thema: „Das 2. Leben einer Gewerbeimmobilie im Kontext der Nachhaltigkeit.“

Die Vorträge beginnen jeweils um 10 Uhr und enden gegen 10.45 Uhr. Anmeldung unter www. wetterau-machts-effizient. de oder E-Mail an anmel dung@wfg-wetterau.de. red