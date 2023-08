Hessen: 29 Schulen zeigen Überlastung an

Mehrarbeit etwa durch Verwaltungsaufgaben zählt zu Ursachen von Überlastung an Schulen. Das Ministerium widerspricht Kritik und verweist auf Hilfen.

Im vergangenen Schuljahr haben Lehrende aus 29 Schulen Überlastungsanzeigen an die Landesregierung oder die Staatlichen Schulämter geschickt. Darunter waren 16 Grundschulen, sieben integrierte Gesamtschulen sowie, mit je einer Meldung, ein Gymnasium, eine Förderschule, eine kooperative Gesamtschule, eine Haupt- und Realschule, eine Mittelstufenschule und eine berufliche Schule.



Das geht aus der Antwort des von Alexander Lorz (CDU) geführten Kultusministeriums auf eine Kleine Anfrage der Landtagsabgeordneten Christoph Degen und Nina Heidt-Sommer (beide SPD) hervor. Den Angaben zufolge haben 19 der 29 Schulen erstmals Eingaben gemacht. Vier Schulen gingen diesen Schritt zum zweiten Mal, sechs zum dritten Mal.



Im vorangegangenen Schuljahr war die Zahl der Anzeigen auf 20 beziffert worden. Im Jahr 2020/21 waren es lediglich sechs gewesen, allerdings prägten damals laut Ministerium Distanz-unterricht und weitere Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie die Bedingungen. Die jetzt angegebenen Ursachen für die extreme Belastung sind unterschiedlich. Am häufigsten wird Mehrarbeit durch Aufgaben wie Förderpläne, Lernstandserhebungen, Kooperation mit außerschulischen Betreuungskräften, Verwaltung und Mentorentätigkeit genannt – 27-mal, wobei Mehrfachnennungen möglich waren.



Darüber hinaus wurden Inklusion und die personellen und räumlichen Kapazitäten dafür angegeben (22-mal) sowie „vorübergehende Vertretungsanlässe“ (20-mal). Schwierigkeiten mit räumlichen Gegebenheiten, Sauberkeit und Lärm machten Lehrkräften ebenfalls zu schaffen (18 Angaben). Ein höheres Arbeitsaufkommen ging auch mit der Integration von Seiteneinsteiger:innen einher (16 Nennungen). Relativ selten wurden etwa Herausforderungen durch Digitalisierung angeführt (elfmal).



Das Ministerium schreibt, im Schuljahr 2022/2023 hätten alle coronabedingten Vorgaben aufgehoben und somit die insgesamt 1800 öffentlichen Schulen entlastet werden können. Gleichwohl seien dort seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mehr als 16 100 ukrainische Kinder und Jugendliche aufgenommen worden, was mit Herausforderungen verbunden sei.



Jede Eingabe zur Belastung von Lehrenden werde ernst genommen. In Zusammenarbeit mit dem Schulamt würden „passgenaue Maßnahmen“ ergriffen, um die Situation zu entspannen.



Gleichzeitig stärke die Landesregierung das „System Schule“ und dessen Ausstattung insgesamt. Als Beispiele nennt das Kultusministerium Fortbildung, psychosoziale Beratung, unterrichtsbegleitende Hilfe durch Sozialpädagog:innen, deren Zahl 2023/2024 auf rund 1100 anwachsen solle, Entlastung von bürokratischen Aufgaben, eine verbesserte IT sowie eine höhere Stellenzuweisung in „herausfordernden sozialen Lagen“.



Degen sagte der FR, die Überlastung an vielen Schulen liege, anders als der Minister suggeriere, nicht an „externen“ Faktoren wie den Folgen von Corona oder Krieg, sondern an hausgemachten Problemen, beispielsweise unnötigen Gesetzen und Erlassen aus Wiesbaden, die den Aufwand erhöhten.



Ebenso wie die Tatsache, dass an Grundschulen mitunter ungefähr die Hälfte der Lehrenden nicht entsprechend ausgebildet sei. Auffällig sei, dass eine ganze Reihe von Schulen wiederholt Überlastungsanzeigen stelle und Grundschulen besonders betroffen seien. Degen geht von einer hohen Dunkelziffer aus, weil viele sich nicht trauten, Eingaben zu machen oder resigniert hätten.



Lorz müsse das Thema Belastung „endlich ernstnehmen“. Die personellen Ressourcen und Hilfen reichten bei weitem nicht. Degen schlägt unter anderem einen „echten Sozialindex“ vor, der Schulen mit besonderen Herausforderungen deutlich besser ausstattet. Auch müssten stark belastete Lehrkräfte temporär kürzertreten können – bevor sie krankheitsbedingt länger ausfielen.