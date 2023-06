Alte Lady braucht Finanzspritzen

Die Dampflokomotive FK 262 - hier bei einem ihrer letzten Einsätze im Südschwarzwald auf der Sauschwänzlebahn - wird bald in Hanau stationiert. Für den Erhalt werden Spender gesucht.

Stiftung sucht Sponsoren für Dampflok FK 262 / Bürgermeister werben für Projekt

Kelkheim/Königstein - Noch ist es ein Traum von Marvin Christ und seinen Mitstreitern der Stiftung Deutsche Dampflokomotiven (SDD). Der aber durchaus in zwei oder drei Jahren Wirklichkeit werden könnte: Nach dem Kauf der letzten, auf der Bahnlinie zwischen Frankfurt und Königstein bis zum Jahre 1969 eingesetzten Dampflok durch die SDD könnte die Lok mit der Bezeichnung FK 262 - nach Komplettüberholung - in Zukunft wieder die Strecke über Höchst, Liederbach und Kelkheim sowie schließlich die steile Rampe nach Königstein hinauf schnaufen.

„Den Kauf der letzten Dampflok im Taunus haben wir aus Eigenmitteln gestemmt. Nun benötigen und hoffen wir auf die finanzielle Unterstützung“, warben Christ und Matthias Kopatzki als SDD-Kuratoriumsmitglieder jetzt beim Bahnhofsfest in Königstein um Sponsoren. Kelkheims Bürgermeister Albrecht Kündiger kommt bei der Vorstellung, dass diese stolze Lok nach ihrer Generalüberholung im Bahnbetriebswerk Meiningen auch wieder in den Taunus zurückkehren könnte, ins Schwärmen. „Als Junge wohnte ich an der Bahnstrecke und habe die Lok stets bewundert, als sie vorbeifuhr. Es ist wunderbar, dass die Dampflokstiftung die FK 262 gekauft hat.“ Mit seinem Amtskollegen, dem Königsteiner Bürgermeister Leonard Helm, appellierte er am SDD-Informationsstand an alle Bürger, politischen Kräfte sowie Organisationen und Firmen, die Instandsetzung der Lok finanziell zu unterstützen. „Mein Traum wäre es, wenn die FK 262 bald wieder regelmäßig zu verschiedenen Anlässen im Jahr zu Dampfsonderfahrten nach Königstein kommt“, so Helm. „Ich habe die Förderung und Unterstützung dieses Projektes bei der Bürgermeister-Dienstversammlung im Hochtaunus eingebracht und dafür geworben. Die Politik kann dann Geld locker machen, wenn die Bürger dahinter stehen.“

Vor allem für viele ältere Bürger hat die FK 262 einen hohen Erinnerungswert. In Zeiten, in denen noch nicht jeder ein Auto hatte, brachte die Bahn die Fahrgäste zur Arbeit, in die Schule oder auch zum Einkaufen. Das nahmen Christ und Kopatzki aus einer Vielzahl an Gesprächen mit, die sie über Pfingsten am Stand führten. Unvergessen ist bei vielen auch bis heute das tragischste Kapitel der langen FK 262-Geschichte: der furchtbare Bahnunfall vom 17. November 1966. Ein Triebwagen hatte sich damals selbstständig gemacht, war vom Taunus aus talwärts gerollt und zwischen Unter- und Oberliederbach mit der bergwärts fahrenden FK 262 kollidiert. Die traurige Bilanz: 7 Tote und 70 Verletzte.

Großes Glück im Unglück hatte eine Dame, die am Stand der SDD vorbeischaute und Christ davon berichtete, dass sie als Schülerin für gewöhnlich immer in Hornau in den Triebwagen gestiegen war. Nur nicht an diesem 17. November 1966. Christ: „Die Dame ist heute noch dankbar, dass sie - wieso auch immer - sich an jenem schicksalhaften Tag nicht mit ihren Freundinnen in den Triebwagen gesetzt hatte.“

HLB UNTERSTÜTZT REAKTIVIERUNG Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 war die Frankfurt-Königsteiner-Eisenbahn FKE, aus der später die Hessische Landesbahn (HLB) hervorgegangen ist, über Jahrzehnte Betreiberin der Züge auf der Bahnstrecke der heutigen RMV-Linie RB 12. Entsprechend verbunden fühlen sich die Eisenbahner auch ihrer FK 262. „Die Hessische Landesbahn wird die Wiederinbetriebnahme der Maschine finanziell unterstützen“, verspricht Jochen Fink, Prokurist der HLB. Er freue sich darüber, dass die Stiftung Deutscher Dampflokomotiven die FK 262 gekauft habe, denn sie sei eine bedeutende Lokomotive für die Strecke und der jüngeren Bahngeschichte. Außerdem bestätige der Kauf, dass sein Unternehmen vor über einem halben Jahrhundert richtig entschieden habe, diese sehr schöne Maschine an einen Museumsverein zu geben und sie damit zu erhalten. Vor etwa 70 Jahren habe die Kleinbahn Frankfurt-Königstein diese leistungsstarke Neubaulokomotive beschafft - was ein wichtiger Meilenstein gewesen sei, weil der Zugverkehr auf dieser steigungsreichen Strecke wirtschaftlich erbracht werden konnte. „Das war zwingend notwendig, um die Strecke weiter betreiben zu können und um weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben“, so der Kelkheimer Fink. Die Lok sei ausschließlich dort im Einsatz gewesen und wurde in Königstein instandgehalten. map

Eine Reaktivierung der Lok wäre auch für den Ausrichter des Festes, den Verein Historische Eisenbahn Frankfurt (HEF), wünschenswert. „Bei künftigen Bahnhofsfesten könnte so wieder ein dichterer Pendelverkehr von Dampfzügen angeboten werden“, sagte Albert Eckert vom HEF-Vorstand. „Aufgrund von bürokratischen Auflagen und stark steigenden Kosten ist es im Moment extrem schwierig, Dampfloks zum Fahren zu bringen.“

Die SDD zeigte sich nach dem Bahnhofsfest sehr zufrieden mit der Resonanz. „Die Zusicherung von Bürgermeistern, Stadtrat und den beiden Landräten war enorm wichtig, um das Projekt bekannt zu machen und es in seiner Seriosität zu bestätigen“, so Christ. Die Stiftung gehe davon aus, dass dieses Projekt nur funktioniere, wenn die Bürger und Anwohner es wollen und es von der Lokalpolitik unterstützt werde. Beides wurde nun deutlich unterstrichen. „Bereits während des Bahnhofsfestes haben Bürger über 1000 Euro gespendet“, so Christ. Mit den Bürgermeistern und Hochtaunus-Landrat Ulrich Krebs habe sich die SDD vor Ort bereits zu einem nächsten Arbeitsgespräch verabredet, um die Details zu besprechen und welche Partei auf welche Weise nun aktiv werden könne.

Die Stiftung Deutsche Dampflokomotiven ist als gemeinnützig anerkannt. Spendenkonto bei der Sparda-Bank West eG DE97 3306 0592 0005 2462 70. Infos im Internet unter www.stiftung-deutsche-eisenbahn.de.

Bürgermeister, Stadträte und Vertreter der HLB wollen sich für die Unterstützung der Stiftung Deutsche Dampfloks stark machen.