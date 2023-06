Alltagshelden gesucht

Sparkasse vergibt Bürgerpreis

Hochtaunus - Ehrenamt ist wichtig, aus unserer Gesellschaft nicht wegzudenken und wird viel zu oft als selbstverständlich angesehen.Besonders in diesen Zeiten ist pragmatische Hilfe für Menschen in Not wichtiger denn je. Ehrenamtliche engagieren sich an den richtigen Stellen und helfen dort, wo Hilfe benötigt wird.

Mit ihrem Bürgerpreis würdigt die Taunus Sparkasse auch deshalb und bereits zum 18. Mal dieses ehrenamtliche Engagement. Für die Bürgerpreise lobt die Taunus Sparkasse ein Preisgeld von insgesamt 5000 Euro aus. Das Motto in diesem Jahr: „Entschlossen handeln, gemeinsam helfen“. Noch bis zum 30. Juni können Kandidatinnen und Kandidaten nominiert werden, entweder direkt online unter taunussparkasse.de oder per E-Mail an oeffentlichkeitsarbeit@taunus-sparkasse.de. Der Preis wird in vier Kategorien vergeben:

Kategorie „U 21“: Nominiert werden können 14- bis 21-jährige sowie Gruppen oder Projekte, die von jungen Menschen initiiert werden.

Kategorie „Alltagshelden“: Unabhängig vom Alter können sich engagierte Bürgerinnen und Bürger in dieser Kategorie bewerben oder vorgeschlagen werden. Auch Gruppen, Vereine und Initiativen können prämiert werden.

Kategorie „Engagierte Unternehmer“: Hier können sich Unternehmerinnen und Unternehmer bewerben oder vorgeschlagen werden, die Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen - im Idealfall gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Kategorie „Lebenswerk“: Er wird für mindestens 25 Jahre bürgerschaftliches Engagement verliehen. Für einen Preis in dieser Kategorie muss die Nominierung durch Dritte erfolgen.

Unter taunussparkasse.de ist die Online-Nominierung möglich. Die Unterlagen können auch per Mail an die Adresse oeffentlichkeitsarbeit@taunus-sparkasse.de geschickt werden. red