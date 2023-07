Ärger über weniger Schulden

Von: Joachim Wille

Die Kreisfinanzen (die besser sind als erwartet) sind nur ein Thema von vielen, mit dem sich die Wetterauer Kreistagsabgeordneten im Plenarsaal des Friedberges Kreishauses beschäftigen. nici merz © Nicole Merz

Wetterau - Wundersame Geldvermehrung im Wetteraukreis: Kämmerer Matthias Walther (CDU) verkündet im Kreistag ein unerwartetes Plus von 30 Millionen Euro, was die Opposition stutzig macht. Kritik muss auch eine hauptamtliche Politikerin einstecken, die gar nicht anwesend ist, während die AfD-Fraktion rhetorisch ihre Zerstörungswut offenbart.

Gute Nachrichten verkündete Kreiskämmerer Matthias Walther (CDU) am Mittwoch im Wetterauer Kreistag: Das Regierungspräsidium hat den Kreis darauf hingewiesen, dass „zur Darlegung der reduzierten Defizithöhe der Mittelfristplanung geänderte Bedarfe“ dargestellt werden müssen. Oder, jetzt in verständlicher Sprache: Das Minus im Haushalt sinkt von 37 auf „nur“ noch 7 Millionen Euro.

Was, wenn der Kämmerer von den Grünen käme? Dann, so der Grünen-Fraktionsvorsitzende Michael Rückl, hätte die CDU „mit Schimpf und Schande“ reagiert. Der Kämmerer hat offenbar zu vorsichtig gerechnet, als er den Haushalt 2023 aufstellte, was ihm die Opposition schon damals vorwarf. Rückl bescheinigte „Magic Walther“ ironisch eine „reife Leistung“: „In vier Monaten 30 Millionen einsparen: Wow, das ist ein Wunderwerk.“ Erich Spamer (FW) pflichtete bei. Es sei gut, dass die Fehler, die der Kämmerer vorher nicht erkannt habe, nun korrigiert worden seien. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Sebastian Wysocki verteidigte seinen Parteikollegen: „Das sind gute Nachrichten, es geht dem Wetteraukreis besser als erwartet.“ Den Tarifabschluss und die Inflation habe der Kämmerer vorab nicht „orakeln“ können, niemand habe geahnt, dass die Energiepreise doch nicht so hoch steigen wie vor Monaten angenommen. Kritik musste der Kämmerer schon einstecken, als es um den Jahresabschluss 2020 ging. Sprecher der Opposition wiesen auf die von der Kreisrevision festgestellten Mängel hin. „Mehrfach wurde gegen Vorgaben verstoßen“, so Rückl. Fragen dazu seien ungenügend beantwortet worden.

„BÜROKRATISCHES MONSTER“ Der Wetteraukreis legt jährlich einen Baubericht vor, darin aufgelistet und erläutert sind vornehmlich Schulbauten, andere Projekte werden exemplarisch aufgeführt. Der FDP reicht das nicht . Sie forderte im Kreistag, der Baubericht solle künftig um alle Baumaßnahmen des Kreises erweitert werden, wie Jochen Ruths ausführte. „Es gibt nicht nur Schulbauten im Wetteraukreis.“ CDU-Fraktionschef Sebastian Wysocki widersprach. „Alle Baumaßnahmen? Hier drei Türen, dort sieben Fenster? Das gibt ein bürokratisches Monster.“ Der Antrag wurde mit den Stimmen der CDU/SPD-Koalition abgelehnt. jw

Nicht nur der Kreisbeigeordnete Walther musste Kritik einstecken, indirekt trifft dies auch auf die Erste Kreisbeigeordnete Stephanie Becker-Bösch (SPD) zu. Sie „glänzt wiederholt durch Abwesenheit“, rügte Spamer gleich zu Beginn der Sitzung. Dies sei nicht das erste Fehlen der Dezernentin im Kreistag oder im Ausschuss. Angesichts wichtiger sozialpolitischer Themen sei Becker-Böschs Anwesenheit „mehr als geboten“, sagte Spamer. Kreistagsvorsitzender Armin Häuser (CDU) sagte, die Sozialdezernentin sei im Urlaub. Als später über Jugendhilfe diskutiert wurde, wiederholte Spamer seine Kritik. Es gehe ihm „gegen die Hutschnur“, dass die Dezernentin „laufend fehlt“. Auf Häusers Hinweis, Becker-Bösch habe im Ältestenbeirat unentschuldigt gefehlt, erntete der Kreistagsvorsitzende einen Zwischenruf aus der SPD (die sich von ihrer Dezernentin mittlerweile distanziert hat): Häusers Bemerkung sei „schäbig“. Was dieser sofort von sich wies. Die SPD beantragte eine Sitzungsunterbrechung, die aber ohne Ergebnis blieb.

Wie kommt die AfD auf ihre aktuell hohen Umfragewerte? Auch nach der Kreistagssitzung gab es dazu keine Erklärung. Sämtliche Anträge der AfD wurden abgelehnt; ein Normenkontrollantrag des Main-Kinzig-Kreises interessierte die Wetterauer Politiker wenig, den beantragten Katastrophenschutztag zum „Strom-Blackout“ hielten die übrigen Fraktionen für Panikmache, es gebe bereits ähnliche Aktionen. Dass der AfD-Abgeordnete Robert Wasiliew spricht wie ein Maschinengewehr, daran mussten sich sensible Sitzungsbesucher erst gewöhnen. Der Fraktionsvorsitzende Michael Kuger hatte sich nun eine andere Methode überlegt, um aufzufallen. Er beendete alle seiner Reden mit dem Satz „Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Grünen...“, worauf Schmähkritik verschiedener Art folgte. Auf Kugers Einschätzung, die Grünen seien eine „Postenbeschaffungspartei“, musste er sich den Konter anhören: „Die AfD ist eine Vollpfostenpartei.“

Der Halbsatz „Im Übrigen bin ich der Meinung, dass...“ ist ein Zitat des römischen Staatsmannes Cato, einem reaktionären Tugendwächter, der, egal worum es ging, alle seine Reden mit der Bemerkung schloss, Karthago müsse zerstört werden (was dann später auch geschah). Und die AfD will demnach die Grünen zerstören. Kuger fand seine Bemerkungen offenbar lustig.