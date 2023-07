Ärger mit Elterntaxis

Keine Lösung in Sicht

BAD HOMBURG - Jeden Morgen und Nachmittag bildet sich im Weinbergsweg ein kleiner Stau, den Elterntaxis der beiden dort ansässigen Schulen geschuldet. Hinzu kommen die Stadtbusse, die an den haltenden Autos nicht gut vorbeikommen.

Der Mobilitätsausschuss hatte die Verwaltung gefragt, ob man die Bushaltestelle nicht verlegen könne. Könne man nicht, antwortete nun Bürgermeister und Ordnungsdezernent Dr. Oliver Jedynak (CDU) in der jüngsten Sitzung. Die jetzigen Standorte am KFG seien „alternativlos“; es sei extrem schwierig, den Bus anderswo halten zu lassen. Dr. Cornelia Haschtmann (BLB) fragte an, ob im Weinbergsweg nicht eine Einbuchtung für haltende Busse auf dem seit Jahren brachliegenden Gelände des Sanatoriums Dr. Goldschmidt möglich sei - so könnten andere Verkehrsteilnehmer gut an den Bussen vorbeiziehen. Das glaube er nicht, entgegnete Jedynak: „Der Kreis weiß nicht, was mit dem Gelände passieren soll.“

Der Vertreter des Jugendbeirats, selbst KFG-Abiturient, erinnerte die Politiker daran, dass der untere Teil des Areals für Modulbauten des Gymnasiums gebraucht wird - dort wird wegen diverser Umbauten der Schule Unterricht ausgelagert. Auch das alte KFG-Hauptgebäude soll noch saniert werden. ahi