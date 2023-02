Accadis übernimmt Kita

Teilen

Stätte öffnet im August

BAD HOMBURG - Die accadis International School Bad Homburg gGmbH wird die neue Kita am Südcampus betreiben. Die Stadtverwaltung Bad Homburg veröffentlichte die Vergabe des entsprechenden Auftrags, der Vertrag wurde am 30. Januar geschlossen, die accadis, deren Campus direkt gegenüber in der Straße „Am Weidenring“ liegt, hat sich demnach im Vergabeverfahren gegen zwei weitere Bewerber durchgesetzt, wie es von der Stadtverwaltung heißt.

Die Accadis soll die Aufnahme des Betriebs der Kindertagesstätte zum 1. August sicherstellen, so verlautet es aus dem Rathaus. Der Vertrag., so heißt es, werde zunächst für die Laufzeit von fünf Jahren geschlossen und verlängert sich im Falle der Nichtkündigung jeweils jährlich . hko