Streik auf A5-Parkplatz: Spediteurs-Kunden zahlen Lkw-Fahrern Geld – doch offenbar nicht aus sozialem Antrieb

Von: Christoph Sahler, Gregor Haschnik

Wie beim ersten Streik im Frühjahr vertritt der niederländische Gewerkschafter Edwin Atema (r.) die Fahrer auch diesmal. © Arne Dedert/dpa

Lkw-Fahrer streiken seit 8 Wochen an der Autobahnraststätte Gräfenhausen für ihren Lohn. Nun zahlen Kunden des Spediteurs, um an ihre Waren zu kommen.

Update vom Donnerstag, 7. September, 13.19 Uhr: Eine Woche nach der ersten Zahlungen (siehe Erstmeldung) sollen an der Autobahnraststätte Gräfenhausen an der A5 bei Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) zusätzliche Lkw-Fahrer Geld bekommen. Davon berichtete zunächst hessenschau.de.

Das Geld komme jedoch immer noch nicht vom polnischen Spediteur, sondern wieder von dessen Kunden. Diese wollen nun Teile des ausbleibenden Gehalts der Fahrer begleichen. Der Grund dafür scheint jedoch kein sozialer Gedanke zu sein: Laut Bericht wollen die Kunden so endlich an ihre Waren auf den Lkw kommen.

Streik in Gräfenhausen: Lkw-Fahrer bekommen Geld

Erstmeldung vom Donnerstag, 31. August, 18.52 Uhr: Der vor gut sechs Wochen begonnene Streik der Lkw-Fahrer auf der Raststätte in Gräfenhausen dauert an, doch nun ist nach Angaben des DGB-Beratungsnetzwerks Faire Mobilität erstmals Geld geflossen. Ein Speditionsunternehmer aus der Lieferkette, dessen Ladung aufgrund des Arbeitskampfs nicht geliefert wurde, hat demnach die Summe für den Transport, 20 000 Euro, direkt an einen Fahrer übergeben. Vorher erhielt er die Ladung.

Die Streikenden und der niederländische Verhandlungsführer Edwin Atema hoffen auf eine Signalwirkung. Sie jubelten und sprachen von einem ersten wichtigen Erfolg. Insgesamt beklagen sie ausstehende Löhne in Höhe von etwa einer halben Million Euro. Dies ist der Hauptgrund für den Streik, hinzu kommt Kritik an miserablen Arbeitsbedingungen. Die Fahrer wollen solidarisch bleiben und weiter streiken, bis alle ihr Geld erhalten haben. Die rund 100 Trucker kommen vor allem aus Georgien und Usbekistan, aber auch aus anderen Ländern, etwa Tadschikistan und der Ukraine.

Die polnische Speditionsgruppe, für die die Beschäftigten tätig waren, nahm die Verhandlungen derweil nicht wieder auf. Sie weist alle Vorwürfe, auch den der Ausbeutung, zurück, sieht sich als Opfer und hat die Lkw-Fahrer unter anderem wegen Erpressung angezeigt. Die Fahrer sprechen von Kriminalisierungsversuchen.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt ermittelt, doch das Verfahren ist aufwendig und wird lange dauern. Ebenso wie jenes, das unter anderem wegen der Vorwürfe der Körperverletzung, des Landfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz gegen den Spediteur und weitere Personen geführt wird. Er hatte während des ersten Streiks in Gräfenhausen im Frühjahr versucht, mit Hilfe der paramilitärisch auftretenden Privatdetektei Rutkowski Patrol die Wagen wieder unter seine Kontrolle zu bringen.

Damals legten circa 60 seiner Mitarbeitenden auf dem Rastplatz in Weiterstadt die Arbeit nieder. Am Ende hatten sie Erfolg. Mazur beglich die ausstehenden Löhne, insgesamt 300 000 Euro. (Gregor Haschnik/Christoph Sahler)