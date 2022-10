96,1 Prozent für Rouven Kötter

SPD-Landratskandidat Rouven Kötter (3. v. l.) mit der Wetterauer SPD-Spitze, seinen beiden Kindern Vincent und Luisa sowie Steuerrad, Windjacke und Lotsenmütze für den Wahlkampf. Wagner © Red

Mit Steuerrad, Lotsenmütze und 96,1 Prozent Zustimmung schickt die SPD den Regionalverbands-Dezernenten Rouven Kötter in den Landrats-Wahlkampf. Die Sozialdemokraten sehen gute Chancen für ihren Kandidaten. Beim Parteitag am Samstag in der Wetterauhalle in Wölfersheim kritisierten Redner die Amtsführung von Landrat Jan Weckler vom Koalitionspartner CDU.

Von 104 Delegierten votierten 100 für Rouven Kötter, drei sagten Nein, es gab eine Enthaltung: Als das Ergebnis von 96,1 Prozent verkündet wurde, setzte in der Wetterauhalle tosender Applaus ein. „So einen brauchen wir“, warb die Wetterauer SPD-Vorsitzende Lisa Gnadl für den Kandidaten: „Rouven Kötter kann beides: eine Verwaltung führen und politisch gestalten.“

Schon während seiner Rede bekam Kötter immer wieder lautstarken Beifall. Der 43-Jährige hatte die Delegierten vor der Halle per Handschlag begrüßt. Bürgermeister Eike See erinnerte daran, was Michael Rückl von den Grünen einst über Kötter sagte: Der sei „das beste Pferd im Stall der Wetterauer SPD“.

Er liebe Verantwortung und seine Heimat, begann Kötter seine Rede und erzählt, wie er als 16-Jähriger in die SPD eintrat, „weil ich es satt hatte, dass die braunen Kleingeister der NPD den Ruf meiner Heimatgemeinde zerstören“. Die NPD in Wölfersheim ist längst Geschichte. Den Kampf gegen „Rechts, gegen Intoleranz, Rassismus und Diskriminierung führe ich weiter.“ Wähler der AfD dürften nicht als verloren gelten. „Wir müssen sie durch ehrliche Politik zurückgewinnen: Wir sagen, was wir tun und tun, was wir sagen.“

Kötter versprach „geradlinige Politik“. Hätte er das Sagen im Kreishaus, würde er manches anders machen: „Ich kann Krise“, rief er den Delegierten zu. Bei allen Krisen, die es zu bewältigen gebe, stehe fest: „Es ist unsere humanitäre Pflicht, Verfolgte aufzunehmen.“ Der Wetteraukreis agiere hierbei aber zu passiv. Kötter will „vorangehen und nicht auf Anweisungen aus Wiesbaden warten“

WAHL IM HERBST Die Direktwahl des Wetterauer Landrats soll im kommenden Jahr stattfinden, womöglich mit der Landtagswahl, die für den Herbst geplant ist.

Kötter streifte weitere Themen, etwa die Mobilität, für die er als Erster Beigeordneter im Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main zuständig ist. Radwege würden ausgebaut, das reiche aber nicht. „Ich bin großer Fan von Bus und Bahn.“ Als Bürgermeister kauften er und sein Hungener Amtskollege die Trasse der Horlofftalbahn. Nur deshalb könne sie jetzt reaktiviert werden. Kötter holte das Projekt „RaMo“ in die Wetterau, „Räume für moderne Mobilität“, die Pendlerparkplätze der Zukunft. Für solche Projekte brauche man nicht nur Geld, sondern auch „Kreativität und Mut“. Den wolle er „ins Kreishaus bringen und nicht auf höhere Wesen warten“.

Auf den Tischen lagen Äpfel von Kötters Streuobstwiese, daran steckte seine Visitenkarte. Damit ihn alle, dieser Wortwitz sei erlaubt, „anrouven“ können. „Sprecht mich an, ich tauche nicht ab.“ Tosender Beifall folgte.

Mehrere Redner warben für den Kandidaten. Versammlungsleiterin Christine Jäger verriet, Kötter sei leidensfähig: „Kötter ist Eintracht-Fan“. Cäcilia Reichert-Dietzel, Bürgermeisterin in Ranstadt, lobte seinen Entscheidungswillen: „Den kann ich beim jetzigen Landrat nicht erkennen, auch wenn wir Bürgermeister ihm gebetsmühlenartig Vorschläge machen.“

Auch Ex-Landrat Joachim Arnold war unter den Delegierten. Nicht gesichtet wurde allerdings die Erste Kreisbeigeordnete Stephanie Becker-Bösch,. Bei der Nominierung zur Landtagskandidatur musste sie jüngst eine empfindliche Schlappe hinnehmen. Kein Thema, das zur Aufbruchstimmung des Tages passen wollte.