60 000 Aale in den Rhein eingesetzt

Von: Annette Schlegl

Rund 60000 Flussaale wurden zwischen Lampertheim und Rüdesheim in die Freiheit entlassen. © RP Darmstadt

Um den Aalbestand im Rhein konstant zu halten, haben Vertreter:innen von Behörden, Angelvereinen und Wissenschaft in Südhessen jüngst 60 000 junge Flussaale ausgesetzt.

Rund 60 000 junge europäische Flussaale sind jüngst zwischen Lampertheim und Rüdesheim in den Rhein gesetzt worden. Mitarbeiter:innen des Regierungspräsidiums (RP) Darmstadt, Mitglieder beteiligter Angelvereine sowie Wissenschaftler des in Griesheim ansässigen Instituts für Gewässer- und Auenökologie arbeiteten bei dem Besatz Hand in Hand.

Laut Mitteilung des RP wurden die Tiere an vier Stellen entlang des hessischen Rheinufers angeliefert, auf Booten in gut belüfteten Fischwannen überführt und von dort bei langsamer Fahrt in kleinen Gruppen ufernah behutsam in ihr neues Habitat gehoben.

Der Verband hessischer Fischer warb Helferinnen und Helfer an und stellte das Equipment wie Fischwannen und Belüftungssysteme bereit. Die Hessische Landgesellschaft mbH als Verwalterin des Fischereirechts des Landes Hessen am Rhein unterstützt das im Auftrag der Oberen Fischereibehörde wissenschaftlich begleitete Projekt.

Gemäß EU-Vorgaben soll der Bestand des Europäischen Aals wieder aufgefüllt werden. Die Rhein-Anliegerstaaten haben gemeinsam einen Aalbewirtschaftungsplan erstellt. ann

Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es unter https://rp-darmstadt.hessen.de/umwelt-und-energie