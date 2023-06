50 Vereine im Landratsamt

Angebote werden präsentiert

Main-Taunus - Mit einem ersten „Markt der Vereine“ will der Main-Taunus einen Überblick über die breite Palette an Angeboten bieten. Am Samstag, 8. Juli, präsentieren sich im Landratsamt rund 50 Vereine. Es gibt Mitmach-Angebote und ein Bühnenprogramm, der Eintritt ist frei. „Das ist eine prima Gelegenheit, herumzuschnuppern, was bei uns im Kreis geboten wird - und vielleicht entdeckt man einen Verein für sich, von dessen Angeboten man bisher noch nichts wusste“, erklärt Landrat Michael Cyriax. Er wertet die Großveranstaltung auch als Würdigung der vielen Menschen, „die mit großartigem ehrenamtlichem Engagement unser Kreisleben bereichern“. Von 13 bis 18 Uhr werden neben Musik-, Tanz- und Turnvorführungen ein Gesangswettbewerb, eine Kletterwand, eine Rollenrutsche sowie Spiel- und Bastelmöglichkeiten geboten. Einsatzkräfte präsentieren ihre Fahrzeuge und zeigen, wie bei einem Lawinenunglück Verschüttete gesucht werden. Besucherinnen und Besucher können außerdem Blasinstrumente ausprobieren, Kunstwerke herstellen, Dart und Tennis spielen. Wer sein Fahrrad mitbringt, kann es codieren lassen - Kaufnachweis und Personalausweis müssen vorgezeigt werden. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Näheres zum ersten „Markt der Vereine“ unter www.mtk.org, Stichwort „Veranstaltungen“. red