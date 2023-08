345 000 Euro für Ruine Landstein

Naturpark-Geschäftsführer Uwe Hartmann (Mitte), Wolfgang Ettig, Dr. Joachim Zeune, Uli Graf und Uwe Marx (von links) vor den Grundmauern des Chorraums auf dem Landstein-Areal. pieren © map

Archäologe und sein Team können Projekt endlich abschließen

Hochtaunus - Das Ruinengemäuer war zwar nicht in einen Dornröschenschlaf gefallen. Was ja auch gar nicht möglich sein kann, handelt es sich bei der Ruine Landstein schließlich nicht um ein einstiges Schloss, sondern um eine ehemalige Kirche.

Wenngleich: Im Zuge der bereits im Jahre 2021 abgeschlossenen Sanierung samt einhergehender archäologischen Erschließung entdeckte Projektleiter Dr. Joachim Zeune mit seinem Team, dass es sich genau genommen um zwei Kirchen handelte. Doch seither verstärkte sich der Eindruck, dass die Ruine wirklich in einen Dornröschenschlaf gefallen ist. Über den, im Rahmen der Grabungen freigelegten Grundmauern eines an Ort und Stelle nicht erwarteten Chorraums wuchert heute mächtig Unkraut und Gestrüpp. Die Zaungerüste, welche nach den abgeschlossenen Grabungen um die entdeckte archäologische Sensation aufgestellt wurden, haben der Stätte den Charme einer offen gelassenen Baustelle gegeben.

Neues Ausflugsziel

Zur Erinnerung: Beim offiziellen Pressetermin nach Abschluss der Sanierung sowie der Präsentation der gefassten Fundamente im Herbst 2021 äußerte Landrat Ulrich Krebs (CDU) seine Hoffnung, die Gesamtanlage könne im Folgejahr - also 2022 - für die Besucher freigegeben und für Taunus-Touristen zum neuen Ausflugsziel werden.

SANIERUNGSPROJEKT KIRCHENRUINE Der Zweckverband Naturpark Taunus hatte im Jahre 2018 von der Familie Stöckel die Ruine Landstein gekauft, die ehedem zum Ensemble der Gaststätte Landsteiner Mühle gehörte. Der Zustand war seinerzeit nicht gut, so Naturpark-Geschäftsführer Uwe Hartmann. Der Ruinen-Stumpf des Westwerk-Turms musste gesichert werden. Ziel war es, die Kirchenruine der Öffentlichkeit zurückzugeben. Bei den ersten Grabungen und Erkundungen von Burgenforscher Dr. Joachim Zeune wurde schnell klar, dass dort, wo zuerst der Chor der Kirche vermutet wurde, gar keiner war. Stattdessen waren dort die südliche Langhauswand sowie eine Hangmauer. Über drei Jahre wurde in unterschiedlich langen Aktionen dort gearbeitet. In den 2021 abgeschlossenen Sanierungsarbeiten wurden die Grundmauern der Langmauer erkundet, der richtige Chorraum der bekannten Kirche und das Fundament seiner Vorgängerkirche entdeckt und herausgelegt. map

„Wir haben danach für die zweite Projektstufe ein landschaftsarchitektonisches Konzept zur Gestaltung der Anlage in Auftrag gegeben und zugleich einen weiteren Förderantrag gestellt“, teilt Naturpark-Geschäftsführer Uwe Hartmann mit. Wie das bei der Beantragung von Zuschüssen nun einmal so ist, dauerte seither alles länger als ursprünglich gedacht.

„Die Landesmittel sind bewilligt und der Förderbescheid über weitere 345 000 Euro liegt vor, die zweite Projektphase kann beginnen“, berichtet Hartmann. Doch auch in diesem Falle war mit der Zusage zu Jahresbeginn längst nicht alles abgeschlossen. Nach Angaben von Projektleiter Zeune musste noch geprüft werden, ob das vorliegende und bewilligte landschaftsarchitektonische Konzept samt Maßnahmen auch archäologisch umsetzbar ist.

„Auch das Landesdenkmal musste noch zustimmen“, sagt der vielgefragte Historiker, der zwischenzeitlich mit der Sanierung des Eppsteiner Burgturms beauftragt wurde. „Die Denkmalpflege hat letztlich die Betretung des freigelegten Chorraums durch Besucher untersagt. Wir mussten eine entsprechende Abgrenzung in Auftrag geben.“ Wenn nun die in Auftrag gegebene Zaunanlage fertiggestellt ist, kann die zweite Projektstufe in Angriff genommen werden.

Das Konzept sieht eine Modellierung des Außengeländes vor. Der öffentlich zugängliche Bereich soll dann auch mit Kinderwägen und Rollstühlen befahrbar sein. Naturpark-Geschäftsführer Hartmann verspricht, dass sein Team bis zu dem am Sonntag, 3. September, von 14 Uhr an geplanten Freiluft-Gottesdienst das Areal vom wuchernden Unkraut befreit haben wird. Im Frühjahr 2024 soll dann mit den Arbeiten begonnen werden.