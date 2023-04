220 Fahrzeuge zu schnell

Wetterau - Beim Speedmarathon am Freitag fuhren an den neun Blitzstellen im Wetteraukreis 10 530 Fahrzeuge vorbei. Davon waren 220 zu schnell. 184 Personen müssen mit einem Verwarnungsgeld von maximal 70 Euro rechnen, 36 waren so schnell unterwegs, sodass auf sie ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg zukommen. Das teilt die Polizei mit. Auf den von der Polizeiautobahnstation Butzbach betreuten Abschnitten der A 5, der A 45, der A 480 und der A 485 betrieben die Polizisten zwei Blitzstellen und setzten zusätzlich ihre mobile Provida-Technik ein.

Von 12 139 Fahrzeugen waren 1273 zu schnell. 929 Fahrer müssen mit einem Verwarnungsgeld von maximal 70 Euro rechnen. 344 waren so schnell, dass auf sie ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg zukommen. Von ihnen müssen vier zusätzlich mindestens vier Wochen lang auf ihren Führerschein verzichten. red