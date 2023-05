19-Jähriger beraubt

Teilen

Auf der Straße überfallen

bad Homburg - Am Freitag erstattete ein Mann bei der Polizei Anzeige, nachdem er nach eigenen Angaben am Vortag beraubt worden war. Laut Polizei befand er sich am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr zu Fuß in der Louisenstraße, als es auf zwei bislang unbekannte Männer traf. Einer der beiden habe den 19-Jährigen zunächst verbal angegangen und sei dann - zusammen mit seinem Begleiter - handgreiflich geworden. Erst nachdem das Duo wieder von ihm angelassen und die Örtlichkeit in einem grauen Audi verlassen hatte, bemerkte das Opfer, dass seine Geldbörse fehlte. Er beschrieb beide Täter als etwa 25 bis 30 Jahre alt und „südländisch“ aussehend. Einer sei circa 1,80 Meter groß gewesen und habe einen Vollbart gehabt. Sein Komplize sei mit etwa 1,85 Meter etwas größer gewesen und habe einen Dreitagebart getragen. Hinweise unter 06172 / 1200. red