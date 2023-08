14-Jährige sagt im Fall Ayleen aus

Teilen

Der wegen Mordes und weiterer Taten angeklagte Jan P. umgarnte offenbar kurz vor der Tat ein weiteres Mädchen. Dessen Vernehmung durch die Polizei wurde nun vor dem Landgericht Gießen gezeigt.

Oft benutzt das Mädchen die Wörter „vielleicht“ oder „ich glaube“, sagt immer wieder, sie könne sich nicht erinnern. Zweimal bricht sie in Tränen aus. Weil sie sich eben doch erinnert. An zwei Tage Chatten mit dem späteren mutmaßlichen Mörder der 14-jährigen Ayleen, die im Juli 2022 von einem heute 30-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis zwischen Cleeberg und Espa getötet worden war.

Das Mädchen, das so oft sagt, dass es sich nicht erinnern würde, ist ebenfalls 14 Jahre alt. Im November 2022 wurde sie von zwei Polizistinnen zu ihrem Kontakt zum Angeklagten im Ayleen-Fall befragt. Die Vernehmung ist am Dienstag während der Verhandlung vor der fünften Großen Strafkammer des Landgerichts Gießen gezeigt worden.

Unter anderem via Whatsapp hatte die damals noch 13-Jährige wenige Wochen vor Ayleens Tod Kontakt zu dem jetzigen Angeklagten. Er nannte sie „Tochter“, sie ihn „Daddy“, schickte ihr einen „Sugar-Daddy-Fragebogen“, sie antwortete. Auf Fragen nach Intimrasur, Jungfräulichkeit, sexuellen Vorlieben, Tabus, und Sex-Spielzeug. Er wollte Nacktbilder von ihr, sie schickte sie ihm. Der spätere Angeklagte schlug vor, sie könne zu ihm ziehen, und drohte mit Suizid, als die 13-Jährige nicht mehr antwortete. Er werde sich ein Auto ausleihen – „der nächste Baum gehört mir“.

Das alles lief innerhalb von zwei Tagen ab, dann war der Kontakt vorbei. Nicht aber das, was bei dem Mädchen hängen blieb. „Ich will mich nicht erinnern, ich schäme mich dafür“, sagt die 14-Jährige. Die beiden Polizistinnen versuchen, dem Mädchen das Gefühl der Scham zu nehmen. Eine sagt: „Du kannst dich glücklich schätzen, dass du jetzt hier sitzt.“ Ayleen konnte nicht mehr vernommen werden.

Glücklicherweise sind sich das Mädchen und der Angeklagte nicht in Wirklichkeit begegnet, bei Ayleen war das anders. Ihr Mörder holte sie in Gottenheim bei Freiburg ab, fuhr mit ihr in die Nähe von Cleeberg und tötete sie. Er hat vor Gericht ausgesagt, es sei im Streit passiert, Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger wirft ihm Vorsatz vor.

Das Mädchen, um das es am Dienstag geht, sagt im Vernehmungsvideo: „Ich habe gedacht, das ist ein bisschen komisch, dieses ständige Fragen, ob wir uns treffen wollen. Da habe ich ihn blockiert.“ An anderer Stelle nennt sie den Videoanruf, in dem sich der Angeklagte selbst befriedigt hat, als Grund fürs Blockieren.

Sie habe ihm gesagt, dass sie 13 sei. Welches Alter er angab, wisse sie nicht, glaube aber, dass er sich als relativ jung ausgegeben habe. Als sie ihn online gesehen habe, habe sie gedacht, er sei 40 oder 50. Eine Aussage, die den ansonsten teilnahmslos wirkenden Mann im Gerichtssaal für einen Moment verdutzt dreinblicken lässt.

Das Chatten zwischen dem mittlerweile in der Schweiz lebenden Mädchen, das vorher in Süddeutschland gewohnt hatte, und dem Angeklagten zeigt mehrere Dinge: Erstens redete der Mann nicht lange drum herum, kam ganz schnell auf die sexuelle Ebene, zweitens fand alles – Nacktfotos schicken, Vorschlag des Zusammenziehens, Suiziddrohung – innerhalb von nur zwei Tagen statt. Drittens hatte sich das Mädchen bereits in einer schwierigen Situation befunden. Ihre Eltern waren getrennt und zerstritten, die Tochter war bereits wegen psychischer Probleme behandelt worden. Und dann kam der Chat mit dem Mann, der später Ayleen tötete. „Ich wollte mich vielleicht nur gut fühlen, wenn ich Komplimente bekomme“, versucht das Mädchen zu erklären. Geld habe keine Rolle gespielt.

Wie fühle sie sich jetzt, wo sie wisse, dass sie es mit einem späteren Mörder zu tun gehabt habe, will eine der Polizistinnen wissen. „Es macht mir Angst, dass ich mit so einem geschrieben habe“, sagt die 14-Jährige. Und wenn ihr der Mann auf der Straße einen „Sugar-Daddy-Fragebogen“ in die Hand gedrückt hätte? Hätte sie ihn auch ausgefüllt? „Nein“, sagt das Mädchen.