100 Jahre Horex

Jubiläums-Programm in Bad Homburg und im Hessenpark

HOCHTAUNUS - Vor 100 Jahren nahm die Motorradschmiede „Horex Fahrzeugbau AG“ die Produktion auf - und dieses stolze Jubiläum wollen die Liebhaber der Kultmarke an Pfingsten gebührend feiern. Von Freitag, 26. Mai, bis Montag, 29. Mai, erwartet die Besucher am Sportzentrum Nordwest im Usinger Weg in Kirdorf ein abwechslungsreiches Festprogramm, zu dem auch viele Horex-Fahrer aus Deutschland und dem benachbarten Ausland kommenden werden. Außerdem gibt es dort eine Ausstellung und einen kleinen „Teilemarkt“.

Für Freitag, 16 Uhr, ist das Eintreffen der Horex-Fahrer am Sportzentrum Nordwest geplant. Danach gibt es „Gebabbel beim kühlen Schoppe“ an der IKF-Halle im Usinger Weg 102.

Am Samstag ist um 11 Uhr die Abfahrt zum Kurhaus, wo eine Vorstellung der Fahrerinnen und Fahrer und deren Maschinen geplant ist. Für 14 Uhr wird die Rückkehr der Fahrer auf dem Platz am Sportzentrum Nordwest erwartet. Das Programm am Sonntag startet um 11 Uhr, wieder am Sportzentrum. Geplant ist zunächst eine Ausfahrt mit Ziel im Taunus. Um 15 Uhr findet die Horex-Olympiade bei der Homburger Schützengesellschaft 1390 im Usinger Weg 100 statt. Ab 19 Uhr ist dann der Festabend mit Ehrungen und Live-Musik in der Halle und auf dem Hof der IKF geplant.

Auch der Hessenpark in Neu-Anspach widmet sich der Kultmarke. Ab Pfingstsonntag ist dort die Ausstellung „Horex - Motorräder aus Bad Homburg seit 1923“ zu sehen. Ort der Präsentation ist das Haus aus Holzhausen, das nun erstmals für Besucher zugänglich ist. red