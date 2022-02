Zaunkönig im Garten: 7 Fakten, die selbst Vogelfreunde überraschen werden

Klein, aber oho!

Der Zaunkönig ist ein etwas unbekannterer Gartenbewohner, was an seiner geringen Körpergröße liegen könnte. Doch der selbstbewusste Vogel hat es in sich!

Berlin – Klein, aber oho – das ist eine Redewendung, die auf den Zaunkönig zutrifft wie keinen anderen Vogel. Das putzige Federvieh ist nicht vom Aussterben bedroht, weshalb Sie das nächste Mal in Gärten oder Wäldern Augen und Ohren spitzen sollten.

24garten.de hat sieben spannende Fakten über den schönen Zaunkönig*.

Mit seiner Körpergröße von zehn Zentimetern und einem Gewicht von zehn bis zwölf Gramm ist der Zaunkönig sogar kleiner als die schon zierliche Blaumeise. Doch seine fehlende Körpermasse gleicht er mit seinem selbstbewussten Auftreten aus: Lautes, lebhaftes Gezwitscher sowie die Angewohnheit, seinen Schwanz stets aufrecht zu halten, lassen ihn laut dem „Naturschutzbund Deutschland“ („Nabu“) alles andere als schüchtern erscheinen. *24garten.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.