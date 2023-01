Nicht nur Bettwäsche: Welche drei Kleidungsstücke Sie vor dem Waschen lieber auf links drehen sollten

Bei manchen Textilien empfiehlt es sich, sie vor der Wäsche auf links zu drehen. Das ist nicht nur schonender, sondern auch praktisch.

Wer mit Teenagern in einem Haushalt lebt, kennt vermutlich das Phänomen: Wie die Kleidung ausgezogen wurde, wird sie in den Wäschekorb geworfen – sofern sie denn überhaupt dort landet und nicht einfach auf dem Boden liegen bleibt, bis Sie sie aufsammeln. Da kann es durchaus passieren, dass der Tascheninhalt mitgewaschen wird, wenn Sie ihn nicht vorher kontrollieren. Oder aber eine Socke wird auf links, die andere auf rechts gewaschen.

Es gibt jedoch auch Wäsche, die absichtlich auf links gedreht wird, wie beispielsweise Bettwäsche. Das ist aus mehreren Gründen durchaus sinnvoll. Auf manchen Textilpflegesymbolen ist sogar explizit angegeben, das gute Stück auf links zu waschen. Welche drei Kleidungsstücke Sie ebenfalls besser auf links gedreht zum Waschen in die Waschmaschine geben sollten, erfahren Sie im Folgenden.

Warum wäscht man Bettwäsche in der Waschmaschine auf links gedreht?

Dass einige Menschen Bettwäsche, also Deckenbezug und Kissenbezug, auf links gedreht in die Wäschetrommel der Waschmaschine stecken, hat vor allem drei Gründe:

Praktikabilität: Es ist wesentlich praktischer, die Bettwäsche so abzuziehen, dass man sie direkt links herum in die Waschmaschine werfen kann. Wird sie dann nach dem Waschen und Trocknen auch auf links gedreht aufgeräumt, können Sie Ihr Bett beim nächsten Mal viel leichter wieder beziehen, und müssen nicht ewig mit der Decke und dem Bezug herum friemeln. Sauberkeit: Bettwäsche wird sauberer, wenn sie auf links gedreht in der Waschmaschine gewaschen wird. Außerdem werden so auch sämtliche Fusseln weggewaschen. Schonung: Damit dreckige Wäsche in der Waschmaschine auch richtig sauber wird, muss sie ordentlich geschleudert werden. Das kann die Textilien aber ganz schön beanspruchen. Damit Ihre Bettwäsche also nicht an Farbe verliert, empfiehlt es sich, sie auf links gedreht zu waschen.

Nicht nur Textilien wollen regelmäßig gewaschen werden, auch Ihre Waschmaschine sollten Sie ab und an reinigen – beispielsweise in der Spülmaschine. Vergessen Sie auch nicht, das Flusensieb der Waschmaschine regelmäßig sauberzumachen.

Bestimmte Textilien sollten Sie aus unterschiedlichen Gründen besser auf links gedreht waschen. © Anastasiya Amraeva/Imago

Schonende Wäsche: Waschen Sie Kleidung mit Aufdruck oder Applikation lieber auf links gedreht

Gerade bedruckte Kleidung, zum Beispiel Festival-T-Shirts oder Marken-Logos, sollten lieber auf links gedreht in der Waschmaschine gewaschen werden. Je nach Druckqualität blättern die Bilder, Buchstaben und Co. sonst mit der Zeit noch schneller ab. Auch Applikationen wie Nieten, Glitzer oder aufgenähte Patches können sich schneller von der Kleidung lösen, wenn Sie die entsprechenden Textilien vor dem Waschen in der Waschmaschine nicht auf links drehen.

Auf links waschen: Jeans bekommt nicht so schnell einen verwaschenen Used-Look

Sie stehen auf den verwaschenen Used-Look Ihrer Jeans? Dann waschen Sie die Hosen gerne normal. Wenn Ihre Jeans jedoch nichts an Farbe einbüßen sollen, drehen Sie sie vor dem Waschen besser auf links. Auch das Innere der Hosentaschen wird besser sauber, wenn Sie die Taschen nach außen stülpen, bevor Sie die Hosen in der Waschmaschine waschen.

Warum Sie dunkle bzw. schwarze Wäsche auf links gedreht waschen sollten

Wer schwarze bzw. dunkle Wäsche auf links gedreht wäscht, verhindert zum einen, dass sich weiße Rückstände des Waschpulvers sichtbar auf den Textilien absetzen. Zum anderen bleichen die dunklen Kleidungsstücke nicht so schnell aus, wenn Sie sie links herum waschen. Übrigens: Waschmittel können Sie auch selber machen, aus Kastanien.