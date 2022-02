Vögel bei Sturm: Wie Tiere mit Extremwetter umgehen

Schlechtes Wetter

Stürme fegen immer wieder über Deutschland und Menschen sorgen sich um ihre Sicherheit. Doch wie schützen sich Tiere gegen Wind und Regen?

Berlin – Immer wieder fegen Stürme über Deutschland, sorgen für Bahnausfälle und definitiv für Unordnung im eigenen Garten. Alles, was nicht in Sicherheit gebracht wurde, droh dann herumzufliegen. An Tiere wie Vögel denken selbst Gartenfans dabei meist nicht, doch auch Wildtiere müssen sich schützen.

Wie Vögel mit extremen Stürmen und Regen umgehen und wie Tierfreunde helfen können, erklärt 24garten.de*.

Gartenvögel sind nicht die einzigen Vögel, die derzeit mit dem Wetter zu kämpfen haben, auch Zugvögel sind unterwegs und damit noch direkter von dem schlechten Wetter betroffen. Stürme bringen meist nicht nur Wind mit sich, sondern oft auch starken Regen bis hin zu Überflutungen. Tiere suchen bei Stürmen dann meist Schutz, einige harren auch aus, bis das schlechte Wetter wieder vorbei ist. *24garten.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.