Bunter Garten trotz trockener Böden: Klatschmohn und Co. blühen auch mit wenig Wasser wunderschön

Von: Yannik Lurz

Manche Pflanzen gedeihen auch bei praller Sonne und trockenen Böden: So verwandeln heimische Stauden und mediterrane Kräuter Ihren Garten in ein natürliches Paradies.

Der Sommer wird heißer, der ersehnte Regen bleibt immer öfter aus. Durch den Klimawandel ändern sich die Bedingungen auch für deutsche Gärtner*innen. Das führt zu häufigerem Gießen und einem höheren Wasserverbrauch. Alternativ können Sie jedoch auf Pflanzen für trockene Böden setzen. Viele beliebte Stauden (wie Duftnessel), mediterrane Kräuter (wie Rosmarin), Wild- und Heilkräuter (beispielsweise Salbei) machen sich auf trockenen Böden nicht nur schön. Sie füllen Ihren Garten mit einem feinen Duft und einer bunten Blütenpracht bis in den Herbst hinein – und bei manchen Arten sogar darüber hinaus.

Pflanzen für trockene Böden: Zahlreiche Stauden und Kräuter verwandeln Ihren Garten in eine Oase

Pflegeleichte Pflanzen wie Klatschmohn und Lavendel brauchen wenig Wasser und gedeihen auf trockenen Böden. © Panthermedia/Imago

Heimische Stauden sind pflegeleicht: Sie lieben sogar trockene Böden und blühen in allen Regenbogenfarben. Auch mediterrane Kräuter (werblicher Link) kommen gut mit sonnigen Standorten zurecht. Gleichzeitig ziehen Trockengartengewächse Insekten an: Bienen, Hummeln und Schmetterlinge freuen sich über das Blütenangebot, ganz ohne Insektenhotel. Insekten wiederum locken Vögel an. So schaffen Sie eine naturfreundliche und schön anzusehende Oase in Ihrem Garten oder auf Ihrem Balkon.

Diese Pflanzen eignen sich laut dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz Bayern (LBV) für trockene Böden und sonnige Standorte:

Fetthenne (Wuchshöhe: bis zu einem halben Meter)

Klatschmohn (Wuchshöhe: 20 bis 80 Zentimeter)

Hornklee (Wuchshöhe: 5 bis 30 Zentimeter)

Lavendel (Wuchshöhe: 40 Zentimeter)

Malven (Wuchshöhe: 30 bis 120 Zentimeter)

Gemeines Leinkraut (Wuchshöhe: 20 bis 60 Zentimeter)

Schafgarbe (Wuchshöhe: 60 Zentimeter)

Wilder Majoran (Wuchshöhe: 40 bis 60 Zentimeter)

Großblütige Königskerze (Wuchshöhe: 50 Zentimeter bis 2 Meter)

Kugeldistel (Wuchshöhe: 1 Meter bis 1,4 Meter)

Wegwarte (Wuchshöhe: 30 Zentimeter bis 1,2 Meter)

Stengellose Kratzdistel (Wuchshöhe: 10 Zentimeter)

Thymian (Wuchshöhe: 5 Zentimeter)

Mit Thymian und Lavendel beispielsweise stehen zwei wohlriechende Kräuter in Ihrem Garten, die Sie in der frischen Sommerküche verwenden können. Auch der wilde Majoran findet sicherlich Platz in Ihrem Gewürzregal: Er duftet wie Oregano, nur weniger stark, und ist ebenfalls unter dem Namen Dost bekannt.

Sträucher für trockene Böden: feiner Duft und eine beliebte Zutat in der Küche

Wer mehr Raum im Garten füllen möchte, kann auf Sträucher zurückgreifen. Der LBV stellt in seiner Liste ökologisch wertvolle Sträucher vor. Denn damit bieten Sie verschiedenen Tieren und Insekten Nahrung sowie Lebensraum.

Bei trockenen Böden und sonnigen Standorten gedeihen diese Sträucher im Naturgarten besonders gut:

Felsenbirne (Wuchshöhe: 1 - 3 Meter)

Strauchkronwicke (Wuchshöhe: 1 - 2 Meter)

Sanddorn (Wuchshöhe: bis 5 Meter)

Schlehe (Wuchshöhe: 4 Meter)

Übrigens: Schnapsbrennereien verwenden die Früchte der Schlehe, um daraus Schlehenbrand oder Schlehengeist herzustellen. Auch Sanddorn ist aufgrund seiner heilsamen Früchte und seines herrlichen Duftes in heimischen Gärten und in der Küche sehr beliebt. Diese können Sie beispielsweise in Marmeladen und Säften verarbeiten.

Egal, ob Sie viel oder wenig Platz im Garten haben: Es gibt zahlreiche Pflanzen, die selbst trockene Standorte in eine pflegeleichte Wohlfühloase verwandeln.