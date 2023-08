Paprika oder Chili werden nicht rot? Vier Tipps, wie Sie das Problem lösen

Von: Ines Alms

Ihre Paprika, Peperoni oder Chili wollen am Strauch einfach keine Farbe annehmen? Mit ein paar Tipps reifen sie schneller. Auch für gepflückte grüne Schoten gibt es eine Lösung.

Die Vorfreude auf frisch geerntete, leuchtend rote Paprika, scharfe Chilis oder leicht scharfe Peperoni kann durch ein hartnäckiges Problem getrübt werden: Die Früchte bleiben grün, anstatt ihre charakteristische Farbe zu entwickeln. In diesem Artikel erfahren Sie die Gründe für dieses Reifeproblem und erhalten praktische Tipps, um Ihr Gemüse zur vollen Reife zu bringen.

Paprika und Chili: Ursachen für das Ausbleiben der Färbung

Die Farbe von Paprika- und Chilischoten variiert je nach Reifezustand und Sorte. © blickwinkel/Imago

Manchmal sitzen scheinbar ausgewachsene Paprikaschoten über Tage oder sogar Wochen am Strauch, ohne die gewünschte Tönung zu bekommen – sei es nun je nach Sorte eine typische gelbe, rote oder sogar braune Farbe. Die fehlende Färbung kann mehrere Ursachen haben.

Dazu zählt eine unzureichende Reifezeit: Paprika und Peperoni benötigen eine ausreichende Zeit, um ihre volle Farbe zu entwickeln, auch wenn die Schoten nach dem persönlichen Empfinden doch schon fertig ausgewachsen sind. Diese kann je nach Sorte von etwa drei Wochen bis hin zu sogar vier Monaten dauern. Wenn die Früchte frühzeitig geerntet werden, bevor sie reif sind, bleiben sie grün.

Auch ungünstige Wachstumsbedingungen sind eine häufige Ursache. Eine unzureichende Sonneneinstrahlung kann das Reifen der Früchte behindern. Paprika, Chili und Peperoni benötigen viel Sonnenlicht, um ihre Farbe zu ändern. Die wärmeliebenden Nachtschattengewächse leiden auch schnell unter Temperaturstörungen. Niedrige Temperaturen verlangsamen die Reifung.

Letztendlich kann es auch an falscher Pflege liegen, denn die Pflanzen haben trotz ihrer Liebe zur Wärme einen steten Flüssigkeitsbedarf und oft wird unterschätzt, wie viele Nährstoffe sie benötigen.

So erhalten Paprika und Peperoni ihre gewünschte Färbung

Folgende Tipps können die Pflanzen zu einer schnelleren Färbung anregen:

Geduld ist eine Tugend: Lassen Sie den Früchten genügend Zeit, um vollständig zu reifen und informieren Sie sich dafür über die entsprechende Sorte. Überprüfen Sie regelmäßig ihre Farbe und Textur, bevor Sie sie ernten. Optimale Sonneneinstrahlung: Stellen Sie sicher, dass Ihre Paprika- und Peperonipflanzen mindestens vier bis sechs Stunden Sonnenlicht pro Tag erhalten. Wenn möglich, platzieren Sie sie an einem sonnigen Standort, Kübelpflanzen lassen sich leicht umstellen. Milde Temperaturen: Schützen Sie Ihre Pflanzen vor Kälte, indem Sie sie bei Bedarf mit einer leichten Abdeckung wie einem Vlies versehen. Die Temperatur sollte möglichst nicht unter 15 Grad Celsius sinken, bei 23 bis 25 Grad fühlen sie sich am wohlsten. Eine gleichmäßige Temperatur und ein windgeschützter Standort fördern die Reifung. Ausgewogene Pflege: Achten Sie darauf, Ihre Pflanzen ausreichend zu bewässern, ohne jedoch Staunässe zu verursachen. Konstante Feuchtigkeit ist förderlich für eine gesunde Entwicklung der Früchte. Düngen Sie die Paprikapflanzen mit einem Langzeitdünger oder alle zwei Wochen mit einem Phosphor- und Kalium-betonten Dünger.

Wer die Paprika- oder Peperonifrüchte in noch fast grünem Zustand erntet, beispielsweise um sie vor dem Frost zu schützen, kann sie im Haus oder in der Wohnung nachreifen lassen. Dafür sollten sie allerdings schon leicht Farbe genommen haben. Bewährt hat sich hier die Methode, die Schoten an einen warmen, sonnigen Ort zu legen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Ines Alms sorgfältig überprüft.