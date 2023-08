Mondkalender September 2023: Wichtige Gartenarbeiten für diesen Monat

Von: Ines Alms

Die Gartenarbeit lässt sich auch im Monat September nach dem Mondkalender ausrichten. Im Mittelpunkt steht die Saat und Pflanzung von Herbstgemüse und Frühlingsblühern.

Vor Jahrhunderten entdeckten Menschen, dass der Mond die Erde beeinflusst. Dazu gehören nicht nur Ebbe und Flut, sondern auch Vorgänge in der Natur und sogar im menschlichen Körper. Menschen, die nach dem Mondkalender leben, berücksichtigen zum Beispiel das entsprechende Sternzeichen des Mondes, um Termine zu planen, Hausarbeiten zu erledigen und sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Die verschiedenen Mondphasen und das Tierkreiszeichen sind dabei wichtig.

Gemüse wie Spinat und Radieschen können noch gesät und Kohlgewächse wie Brokkoli und Blumenkohl gepflanzt werden.

Im Ziergarten ein- und zweijährige Blumen säen, Pfingstrosen pflanzen und Saatgut sammeln.

Der Rasen wird vertikutiert und Kahlstellen ausgebessert.

Schon im Mittelalter richteten Bauern ihre Arbeit nach dem Mond aus, und moderne Gartenarbeit unterscheidet sich im Grunde genommen kaum davon. Jeder Monat hat seine eigenen Besonderheiten, die Maria Thun (1922–2012), Pionierin des biologisch-dynamischen Gärtnerns, mithilfe astronomischer Berechnungen erforscht hat. Wenn Sie sich im September um Ihren Garten kümmern, sollten Sie auf folgende Besonderheiten achten.

Gartenarbeit im September: Gemüse für den Herbst säen, Stauden teilen und Obstbäume pflanzen

Jungpflanzen von Kohlgewächsen wie Brokkoli oder Blumenkohl können im September ins Beet. © Cavan Images/Imago

Im September lassen sich im Gemüsebeet immer noch Tomaten, Paprika, Zucchini, Gurken oder Bohnen pflücken. Für Kürbis, Kohl und Rote Bete wiederum beginnt jetzt die Hauptsaison. Bestimmte Gemüsesorten für den Herbst können gesät werden, wie zum Beispiel Spinat, Radieschen, Feldsalat und Schnittsalat. Auch Jungpflanzen von Kohlgewächsen wie Brokkoli oder Blumenkohl können ins Beet. Wichtig ist auch, jetzt für die Herbstpflanzungen mit der Bodenvorbereitung und -verbesserung zu beginnen.

Im Blumengarten ist der September eine gute Zeit, um Stauden und ein- und zweijährige Blumen zu säen. Dazu zählen Vergissmeinnicht, Goldlack, Taglilien, Fingerhut, Phlox und Eisenhut. Jetzt lassen sich bald erste Zwiebeln und Knollen von Frühlingsblühern wie Tulpen, Narzissen und Krokussen setzen – dafür sollte die Wettervorhersage aber nicht zu mild sein, damit sie nicht frühzeitig austreiben. Der September ist ideal für die Pflanzung von Pfingstrosen und Schwertlilien. Wenn Sie im nächsten Jahr Blumen aus dem eigenen Saatgut ziehen möchte, ist jetzt eine gute Gelegenheit, um reife Samen zu sammeln und sie richtig zu lagern. Wer seine Stauden teilen und vermehren möchte, sollte jetzt zum Spaten greifen.

Im Obstgarten beginnt nun die Haupterntezeit für Sorten wie Äpfel und Birnen, aber auch Trauben und späte Pfirsiche können im Korb landen. Auf jeden Fall aber die dunklen Holunderbeeren, die sich gut weiterverarbeiten lassen. Wer sich einen neuen Obstbaum im Garten wünscht, kann sich jetzt einen aussuchen und zum Ende des Monats pflanzen, damit er vor dem Winter noch gut anwurzelt.

Auch in Sachen Rasenpflege steht einiges an: Wer im Sommer nicht dazu gekommen ist, den Rasen zu vertikutieren, sollte dies jetzt tun. Dadurch werden Moos, abgestorbene Grasreste und Filz entfernt, was die Luftzirkulation und die Nährstoffaufnahme verbessert. Während es im Hochsommer zu heiß war, kann man nun Kahlstellen im Rasen ausbessern, also neu aussäen oder auslegen.

Welche Tage eignen sich im September besonders für welche Gartenarbeiten?

Blütenpflanzen : Die Tage 1. September / 8.-10. September / 19.-20. September / 26.-28. September eignen sich als Tage der Luft-Sternzeichen (Waage, Zwilling, Wassermann) besonders zur Pflege und Arbeit an Pflanzen wie Blumen und Kräutern.

: Die Tage 1. September / 8.-10. September / 19.-20. September / 26.-28. September eignen sich als Tage der Luft-Sternzeichen (Waage, Zwilling, Wassermann) besonders zur Pflege und Arbeit an Pflanzen wie Blumen und Kräutern. Fruchtpflanzen : Die Tage 3.-5. September / 12.-15. September / 22.-24. September eignen sich als Tage der Feuer-Sternzeichen (Löwe, Widder, Schütze) besonders zur Pflege und Arbeit an Pflanzen wie Erdbeeren, Bohnen, Erbsen, Gurken und anderem Obst.

: Die Tage 3.-5. September / 12.-15. September / 22.-24. September eignen sich als Tage der Feuer-Sternzeichen (Löwe, Widder, Schütze) besonders zur Pflege und Arbeit an Pflanzen wie Erdbeeren, Bohnen, Erbsen, Gurken und anderem Obst. Blattpflanzen : Die Tage 1.-3. September / 10.-12. September / 20.-22. September /28.-30. September eignen sich als Tage der Wasser-Sternzeichen (Skorpion, Krebs, Fische) besonders zur Pflege und Arbeit an Pflanzen wie Salaten, Kohl oder blättrigen Zimmerpflanzen.

: Die Tage 1.-3. September / 10.-12. September / 20.-22. September /28.-30. September eignen sich als Tage der Wasser-Sternzeichen (Skorpion, Krebs, Fische) besonders zur Pflege und Arbeit an Pflanzen wie Salaten, Kohl oder blättrigen Zimmerpflanzen. Wurzelpflanzen: Die Tage 5.-8. September / 15.-19. September / 24.-26. September eignen sich als Tage der Erde-Sternzeichen (Jungfrau, Stier, Steinbock) besonders zur Pflege und Arbeit an Pflanzen wie Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Radieschen oder Lauch.

Quelle: kraut&rüben Gartenjahrbuch 2023

Am günstigsten ist die Zeit für Aussaat und Pflanzung der jeweiligen Sorten vom 8. bis 23. September rund um den Neumond am 12. September.