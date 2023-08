Wenn weiße Hortensien plötzlich grün oder rosa werden – Ursachen für den Wechsel der Blütenfarbe

Von: Ines Alms

Sie hatten eine weiße Hortensie im Garten und die bekommt rosafarbene oder grüne Blüten? Es kommt auf die Sorte an, ob Sie das wieder ändern können.

Auch wenn die Hortensie vor kurzer Zeit noch in strahlendem Weiß geblüht hat, kann sie auf einmal ihre Blütenfarbe in Rosa oder Grün wechseln. Oder es gibt sogar zweierlei verschiedenfarbige Blüten an der gleichen Pflanze. Wenn Ihnen die neue Farbe nicht gefällt, müssen Sie sich in der Regel aber nicht damit abgeben. Oftmals sind Bodenverhältnisse oder eine ungeeignete Pflege die Ursache hierfür.

Grüne Blüten der Hortensie sind natürlich

Oft zeigen Hortensien je nach pH-Wert einen Wechsel der Blütenfarben von Grün zu Weiß und Rosa. © Zoonar/Imago

Grüne Blüten sind bei Hortensien nichts Ungewöhnliches, sondern, sofern es nicht um eine spezielle grün blühende Züchtung handelt, Teil ihrer natürlichen Entwicklung. Am Anfang ihrer Blütezeit sind die Blüten grün gefärbt, um die für ihre Energiegewinnung wichtige Fotosynthese betreiben zu können. In der nächsten Zeit entwickeln sich daraus je nach Sorte weiße, rosafarbene oder blaue Blüten, die in der Übergangsphase auch gleichzeitig am Strauch sitzen können. Zum Ende der Blütezeit oder bevor sie welken, nehmen Hortensienblüten oftmals wieder eine Grünfärbung an.

Wenn sich davon abgesehen die Blüten grün oder rosa färben, haben Sie vermutlich eine Bauern- oder Tellerhortensie. Dies kann folgende Ursachen haben:

Änderung des pH-Werts: Der häufigste Grund für einen Farbwechsel liegt im pH-Wert des Bodens. Liegt der pH-Wert im sauren Bereich zwischen 4 und 5, bilden sich blaue Blüten. Wird der Boden alkalischer, geht die Farbe immer mehr ins Violette über. Bei einem pH-Wert von etwa 6 können Hortensien weiß blühen, bis sie schließlich ab einem pH-Wert von 6,5 in Rosa wechselt. Dieser Prozess erfolgt auch in umgekehrter Richtung.

Nährstoffe: Damit weiße Blüten weiß bleiben, sollte man sie nicht zu viel mit Aluminiumoxid und Alaun versorgen, die üblicherweise in Hortensiendünger vorkommen und die Blüten blau färben. Ein normaler Blumendünger ist dann besser geeignet.

Standortwechsel: Da Licht einen wichtigen Einfluss auf die Blütenfarbe hat, kann ein Umpflanzen oder Umstellen von Hortensien im Kübel dazu führen, dass die Blüten grün werden. Dies ist der Fall, wenn sie mehr als fünf Stunden Sonne am Tag bekommen.

Temperatur: Ist es eher heiß und trocken, zeigt die Hortensie leichter grüne Blüten.

Wie weiße Hortensien weiß bleiben

Eine Besonderheit von weißen Hortensiensorten ist eigentlich, dass sie ihre Blütenfarbe unabhängig vom pH-Wert des Bodens oder dem Vorliegen von Nährstoffen nicht ändern. Denn ihnen fehlt der Farbstoff Delphinidin, der sich durch den pH-Wert beeinflussen lässt. Ist dies dennoch der Fall, handelt es sich möglicherweise um Sorten wie Vanille-Fraise, Snow Flake und Snow Queen, die erst weiß und dann rosa blühen.

Wenn Sie keine reinweiße Sorte gewählt haben, können Sie den Farbton über die Bodenverhältnisse und die Pflege steuern: Ist der pH-Wert zu alkalisch, lässt er sich mit Mulch, Kaffeesatz, Eichenlaub oder Nadelbaumnadeln in den sauren Bereich verschieben. Ist der Boden zu sauer, sollten Sie ihn mit Kalk versorgen. Das regelmäßige Gießen und der Einsatz von Dünger halten den pH-Wert auch konstant. Die Rolle des pH-Werts kann von Sorte zu Sorte etwas abweichen.