Fressen Grashüpfer die Garten-Pflanzen ab oder sind sie unschuldig?

Von: Ines Alms

Teilen

Das abendliche Zirpen der Grillen gehört zum Sommer. Aber von den Garten-Pflanzen sollen sich Heuschrecken bitte fernhalten. Doch richten sie dort überhaupt Schaden an?

Bestimmt haben Sie schon einmal die gruseligen Filmaufnahmen gesehen, in denen Heuschrecken in Scharen über Landschaften herfallen, kahlgefressene Stängel zurücklassen und Ernten zunichtemachen. Doch dabei handelt es sich um Plagen in Afrika, Asien oder Amerika. Zum Glück ist es hierzulande noch nicht so weit gekommen. Allerdings knabbern auch die heimischen Heuschrecken wie Grashüpfer gerne an den Garten-Pflanzen. Solange sie nicht in Massen auftreten, gibt es jedoch keinen guten Grund, sie zu bekämpfen.

Heuschrecken sind Mischköstler

Das Grüne Heupferd (Tettigonia viridissima) ist die größte heimische Heuschrecke und in erster Linie ein Insektenjäger und -fresser. © imagebroker/Imago

Grashüpfer zählen zu einer Unterfamilie der Feldheuschrecken und sind zusammen mit den Grillen und dem Grünen Heupferd in Deutschland sehr häufig vertreten. Insgesamt leben über 1000 Heuschreckenarten in Europa.

In Gärten finden sich oftmals Arten wie die Punktierte Zartschrecke, Roesels Beißschrecke, der Gemeine Grashüpfer, die Feldgrille oder das Grüne Heupferd. Während der Grashüpfer vor allem Gräser und die Zartschrecke rein pflanzliche Kost aus Rosen-, Brombeer- und Himbeerblättern sowie Klee und Löwenzahn bevorzugt, steht auf dem Speiseplan der meisten Arten eine Mischkost aus Pflanzen und Insekten. Das Grüne Heupferd und die Gemeine Eichenschrecke vertilgen zum Beispiel nicht nur Raupen und Fliegen, sondern als Lieblingsnahrung auch Blattläuse, was jeder Gartenfreund wohl gerne hört.

Heuschrecken sind auch noch in anderer Hinsicht und auf eigene Kosten Nützlinge, da sie als willkommene Nahrungsquelle für Fressfeinde wie Vögel, Igel oder Maulwürfe dienen.

Noch mehr spannende Gartenthemen finden Sie im kostenlosen 24garten-Newsletter, den Sie gleich hier abonnieren können.

Die Maulwurfsgrille könnte im Garten Unruhe stiften

Einzig die Maulwurfsgrille gilt insofern als Schädling, als dass das unterirdisch lebende Tier beim Graben von Gängen Pflanzenwurzeln zerstört und Saatgut durcheinanderbringt. Da die Maulwurfsgrille in weiten Teilen Deutschlands allerdings gar nicht mehr vorkommt, ist ihr Wirken zu vernachlässigen.

Freund oder Feind? Schädliche und harmlose Raupen im heimischen Garten Fotostrecke ansehen

Sollte Ihr Garten dennoch einmal von einer Schar Heuschrecken überfallen werden, können Sie die Tiere mit engmaschigen Netzen von den Pflanzen fernhalten.