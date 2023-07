Giftige Schönheit: Schneiden Sie den Blauregen nach einer einfachen Regel für beeindruckende Blütenpracht

Von: Ines Alms

Unbeschnitten neigt Blauregen zu Wildwuchs. Ein Rückschnitt zur rechten Zeit, vor allem nach der Blüte im Sommer, fördert die Blühfreude in der nächsten Saison.

Blauregen ist nicht nur eine gewöhnliche Kletterpflanze – wenn er in voller Blüte steht, ist er eine Erscheinung. Mit seinen pastellfarbenen Blütentrauben von Weiß bis Blau gibt er Parkanlagen, Gärten und Häuserfassaden einen zugleich herrschaftlichen als auch verwunschenen Anstrich. Wer die Pflanze regelmäßig, also zweimal im Jahr zurückschneidet, wird mit einer besonders üppigen Blütenpracht belohnt. Der erste Schnitt im Jahr erfolgt im Sommer nach der Blüte.

Wann sollte man den Blauregen schneiden?

Wenn die Witterung günstig ist, kann Blauregen im Spätsommer noch einmal blühen. © imagebroker/Imago

Der Blauregen (Wisteria), auch Glyzinie genannt, kommt in mehreren Arten vor. Sehr beliebt sind der Japanische und der Chinesische Blauregen. Die wuchsfreudigen Kletterpflanzen bilden jedes Jahr bis über drei Meter lange neue Triebe – die unbeeinträchtigt durch ihren starken Wuchs sogar Schäden an Mauerwerk, Regenrohren oder Holzgerüsten anrichten können.

Die Glyzinien blühen jedoch nur am alten Holz. Die Blüten erscheinen von Mai bis Juni, wenn das Wetter gut mitspielt und die Pflanze richtig geschnitten wird, auch noch einmal im Herbst. Damit der Zuwachs der Pflanze nicht ausufert und sie ihre Energie auch in die Blütenbildung steckt, sollten Sie folgende Schnittmaßnahmen an den Jahrestrieben durchführen:

Im Sommer, etwa zwei Monate nach der Blüte: Wenn man die Seitentriebe im Juli oder August auf einen halben Meter, maximal auf 30 Zentimeter einkürzt, verzweigt sich die Kletterpflanze besser und blüht nächstes Jahr umso üppiger. Die Neutriebe aus dem Wurzelstock sollte man ebenfalls entfernen.

Formschnitt im Winter: Die schon im Sommer gekürzten Seitentriebe werden im Februar oder März nochmals bis auf drei Augen bzw. Knospen zurückgeschnitten. An diesen Ästen bilden sich nächstes Jahr die Blüten. Auch Totholz und schwache Äste werden entfernt.

Blauregen ist giftig, daher sollte man sich schützen

Die Hauptäste sind von den Schnittmaßnahmen nicht betroffen. Haben Sie den regelmäßigen Rückschnitt über längere Zeit versäumt, führt ein starker Verjüngungsschnitt bis lediglich auf einen Leittrieb im Spätwinter den Strauch langsam wieder auf die richtige Wuchsbahn.

Da alle Blauregenarten bzw. Glyzinien sehr giftig sind, sollten Sie beim Zurückschneiden immer Handschuhe und langärmelige Kleidung tragen.