Gartenarbeit im Februar: Diese Dinge stehen jetzt an

Die Arbeit beginnt

Im Februar startet die neue Gartensaison langsam mit kleineren Arbeiten. Diesen Monat stehen Rückschnitte und mehr an.

Hamburg – Gartenfans freuen sich schon den ganzen Winter darauf, endlich draußen wieder tätig zu werden. Drinnen ist teils schon die Anzucht im Gange, damit Jungpflanzen dann einige Wochen später ins frostfreie Beet dürfen. Bereits im Februar gibt es aber auch draußen im Garten etwas Arbeit, denn danach ist es dafür zu spät.

Welche Arbeiten im Februar im Garten anstehen, verrät 24garten.de*.

Der Februar bringt den Vorfrühling und mit Lichtmess auch ein Datum, ab dem sich die Tage endlich wieder länger anfühlen. Bis Ende Februar sind es ganze 1,5 Stunden mehr Tageslicht als noch zu Monatsbeginn. Das lockt nicht nur erste Insekten und Wildtiere aus den Winterquartieren, sondern auch Gärtnerinnen und Gärtner, die die neue Saison kaum erwarten können. Im Februar stehen Vorbereitungen auf das kommende Gartenjahr an, was jetzt erledigt wird, zeigt sich später in schönem Wachstum und üppiger Blüte der Pflanzen.