Neuer Food-Trend: Focaccia-Kunst– so schön kann Brot backen sein

Focaccia ist schnell zubereitet, lecker und macht auch optisch was her. Auf Instagram zeigen viele, wie sie das italienische Brot neu interpretieren.

München – Bruschetta, Grissini oder Focaccia: Es gibt wenige Brotspezialitäten, die so an das italienische Lebensgefühl und an den letzten Sommerurlaub erinnern. Und um sich ein Stück „Dolce Vita“ schon jetzt in die eigenen vier Wände zu holen, können Sie diese auch einfach nachbacken. Denn in Coronazeiten haben viele nun mehr Zeit, sich in der eigenen Küche richtig auszutoben.

Und weil das Auge bekanntlich auch mit isst, können Sie das Brot vor dem Backen zusätzlich mit kleingeschnittenen Tomaten, Spargelstangen oder Paprikaschnitzen aufpeppen. Manche Foodblogger werden sogar richtig kreativ und verzieren den Teig so, dass ganze Gartenlandschaften oder Kunstwerke entstehen.

Aus gelben Paprikastreifen werden die Blüten einer Sonnenblume, aus grünem Spargel hingegen der Blütenstängel. Klein gehackte schwarze Olivenstücke werden zu den Blütenständen in der Mitte, aus denen sich später die Kerne entwickeln. Halbierte Kirschtomaten sorgen abschließend für farbenfrohe Tupfer und ein fruchtiges Aroma.