Dürre im Garten? Tipps, die Blumen und dem Rasen bei Trockenheit helfen

Von: Anna Katharina Küsters

Teilen

Es ist wichtig, den Garten schon für den heißen Sommer fit zu machen, denn der Winter und das Frühjahr haben bisher zu wenig Regen gebracht.

Das Klima verändert sich und Extremwetterlagen wie sehr lange Trockenperioden oder sehr starke Niederschläge sind längst keine Seltenheit mehr. Selbst Jahreszeiten wie Herbst, Winter und Frühjahr bringen nicht mehr so viel Regen mit sich wie in den Jahrzehnten davor. Deswegen lohnt es sich, den Garten schon im Frühling auf die kommenden trockenen Sommermonate vorzubereiten. Mit ein paar Tricks gelingt das schnell und nachhaltig.

Dürre im Garten: Tipps, die bei Trockenheit helfen

Wiesensalbei verträgt Trockenheit gut. © Wolfgang Veeser/Imago

Frühblüher haben Gartenbesitzer meist schon im Herbst eingesetzt, doch auch im Frühjahr gibt es noch viele Möglichkeiten, den Garten mit den passenden Pflanzen aufzustocken. Ist noch etwas Platz im Garten oder sind im vergangenen Jahr Pflanzen gestorben und haben eine Lücke hinterlassen, sollte der nächste Besuch beim Gartencenter gut geplant sein. Mit Blick auf den Sommer sollten Gärtner vor allem zu Pflanzen greifen, die trockene Monate mit viel Sonne gut überstehen. Am besten reihen sich dabei in Deutschland heimische Pflanzen in den Garten ein. Dazu gehören zum Beispiel:

Wiesensalbei

Dost

Natternkopf

Aber auch nicht-heimische Pflanzen wie etwa Purpursonnenhut, Lavendel oder die Blauraute.

Dürre im Garten: Rasen- und Beetpflege

Die gute Nachricht: Manchmal ist weniger mehr und das gilt auch bei der Gartenpflege. Gärtner können sich mit Blick auf die warmen Monate zurücklehnen und den Rasen einfach etwas länger wachsen lassen. Sind die Grashalme frisch gemäht und raspelkurz, ist die Rasenfläche viel anfälliger für Schäden durch anhaltende Trockenheit. Wer sich noch weniger Arbeit machen möchte, der trennt einen Teil der Rasenfläche ab und wandelt sie in eine Blumenwiese mit heimischen Blumen um. Der Teil des Gartens braucht in der Regel gar kein extra Gießwasser im Laufe des Jahres.

Diese zehn Fehler können Ihren Garten ruinieren Fotostrecke ansehen

Hecken und Sträucher nehmen zwar mehr Platz im Garten weg, spenden aber auch Schatten und Lebensraum für Tiere. Im Schatten dieser Pflanzen können wiederum kleinere Bodendecker gedeihen und so den Boden vor dem Austrocknen schützen. So kann die Erde Regenwasser besser und langfristiger speichern. Und wer hat schon an einem angenehmen Frühlingstag oder einem heißen Sommernachmittag etwas dagegen, im Schatten eines Baums ein wenig zu entspannen?